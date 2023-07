La muerte de Sinéad O'Connor no se considera "sospechosa", según la Policía de Londres

"Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad”, dijo la familia de la estrella irlandesa en un comunicado. Agregaron: "Sus parientes y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil".

Su primer álbum, "The Lion and the Cobra", obtuvo un gran éxito entre la crítica al ser lanzado en 1987. Sin embargo, fue el segundo álbum de O'Connor, "I Do Not Want What I Haven't Got" en 1990, el que le abrió camino como una cantante muy conocida.

Su interpretación de la canción de Prince "Nothing Compares 2 U" saltó al número uno en 1990, impulsada por el video musical que mostraba a la artista con el pelo muy corto y un suéter de cuello alto. Ese tema recibió varias nominaciones a los premios Grammy y se llevó los galardones de MTV al video del año y al mejor video de una artista femenina.

O'Connor protagonizó luego varias polémicas, como la vez que rompió una foto del papa en el programa “Saturday Night Live”. En varias ocasiones recurrió a las redes sociales para ventilar sus problemas personales y arrebatos.

En los últimos años, O'Connor habló abiertamente sobre su lucha contra la adicción y la salud mental, y detalló su experiencia en sus libro de memorias de 2021 "Rememberings".