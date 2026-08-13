Proponen brindar programas gratuitos de inserción laboral sin distinción de género ni límite de edad

La iniciativa contempla capacitaciones diversas a cambio de entrega de certificados oficiales. Prevé convenios con la UNR, la provincia y el municipio

La comisión de Producción y Empleo del Concejo Municipal promovió un proyecto para brindar programas gratuitos de promoción e inserción laboral para hombres y mujeres, sin límite de edad , en medio de una crisis económica que conlleva a altos niveles de desempleo en Rosario y la región. El mismo prevé convenios entre municipio y provincia. El tratamiento pasó a la comisión de Presupuesto con perspectivas a tratarse en las próximas sesiones.

La iniciativa fue presentada por la concejal del bloque PRO, Ana Laura Martínez, quien señaló que "la escasez de trabajadores capacitados en oficios genera un déficit de mano de obra calificada que impacta negativamente tanto en el desarrollo de actividades económicas como en la prestación de servicios esenciales".

La propuesta contempla la entrega de certificados oficiales de la Municipalidad de Rosario y ofrecerá, inicialmente, capacitaciones en instalación de aires acondicionados y climatización, electricidad domiciliaria, reparación de electrodomésticos y celulares, instalación de paneles solares, construcción en seco, carpintería, herrería y soldadura , entre otros que puedan sumarse con el correr del programa.

Las capacitaciones se dictarán en los distritos municipales, serán íntegramente gratuitos y se entregarán certificados expedidos por la autoridad de aplicación que el Ejecutivo municipal designe.

También prevé la articulación con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), escuelas técnicas, centros de formación profesional, colegios profesionales, cámaras empresariales, sindicatos y otras instituciones vinculadas con la capacitación laboral.

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La autora del proyecto, la concejal Martínez, explicó que el proyecto apunta a hombres y mujeres a quienes se les redujo su jornada laboral o, directamente, perdieron su fuente laboral y necesitan nuevos ingresos.

"Hay oficios que en otras épocas funcionaron, pero hoy están abarrotados tales como las peluquerías y barberías, entre otros rubros. Por eso esta idea de cambiarle un poco el foco ante la necesidad de búsqueda de empleo, justamente porque hay muchas empresas que buscan mano de obra calificada", argumentó.

Nuevas demandas laborales

La concejala del bloque Socialista Alicia Pino destacó que el proyecto presentado por su colega "es oportuna porque podría ordenar nuevas demandas laborales y sumarse, lógicamente, al convenio que el municipio ya tiene con la universidad. Además, sumar análisis concretos para sumar a las empresas locales y regionales en la vinculación de la gran demanda laboral que hay, de todos los casos y sectores".

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Entre otros temas, también se le otorgó opinión favorable el proyecto presentado por la concejal del bloque Comunidad Norma López para crear el programa municipal “Primer Paso Laboral”, destinado a brindar educación fiscal y orientación para la inserción laboral formal.

El expediente que seguirá en la comisión de Presupuesto y Hacienda, está destinado a trabajadores independientes, cuentapropistas, comerciantes y profesionales que inicien o desarrollen actividades económicas de manera autónoma.