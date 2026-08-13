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Central enciende motores para la Copa Libertadores, ya con equipo confirmado

El DT canalla Jorge Almirón definió los once que irán frente a Corinthians, en el Gigante. Vuelve Campaz y habrá cambios en los dos laterales

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

13 de agosto 2026 · 20:08hs
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Jorge Almirón metió algunos cambios para el partido ante Corinthians. Central va por el primer chico en la Copa.

Leonardo Vincenti / La Capital

Jorge Almirón metió algunos cambios para el partido ante Corinthians. Central va por el primer chico en la Copa.

El sueño de la Copa Libertadores vuelve a ponerse en marcha en Central y el primer escollo que tiene el Canalla es Corinthians, en el Gigante. Jorge Almirón definió el equipo que pondrá en cancha para este encuentro de ida por los octavos de final.

La última referencia que hay del Canalla es el choque ante Aldosivi, por el torneo Clausura, y en relación a ese equipo Almirón realizará tres variantes. La que se destaca es la de Jaminton Campaz.

Después de días agitados, el colombiano vuelve a meterse entre los titulares. Atrás quedó ese reclamo personal que hizo, lo que le valió ir al banco contra Aldosivi. Ahora, con la mente ciento por ciento en Central, el Bicho es número puesto.

Campaz recupera así su lugar en el equipo, para moverse por el carril izquierdo, desde donde suele marcar la diferencia. Ingresa en lugar de Julián Fernández.

Campaz vuelve a meterse en el equipo titular y Central ganará peso en la ofensiva.

Campaz vuelve a meterse en el equipo titular y Central ganará peso en la ofensiva.

Nuevos laterales en el Canalla

El otro cambio que estaba cantado es el ingreso de Emanuel Coronel, quien no estuvo presente ante Aldosivi porque debía cumplir una fecha de suspensión. Como era de suponer, tomará el lugar del juvenil Elías Verón.

>>Leer más: Central: a diez años del último cruce en el Gigante por corte eliminatorio en la Libertadores

También habrá un cambio en el lateral izquierdo, donde Agustín Sández (fue al banco en el último encuentro) desplaza a Alexis Soto, de buen partido el pasado viernes.

Por supuesto una de las grandes novedades en este partido es la convocatoria de Marco Ruben, la primera en lo que va del semestre. El máximo goleador de la historia canalla ocupará un lugar en el banco de suplentes y será una alternativa más para Almirón en la ofensiva.

Los once de Central

Así, el equipo de Central que recibirá a Corinthians formará con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

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