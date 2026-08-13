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Artes marciales: los rosarinos que llegaron hasta la cuna mundial del kumdo

José Luis Zanotti y Gustavo Bonansea, junto al santafesino Gustavo Loyarte, participaron de un torneo en Corea del Sur. Los clubes donde se practica en Rosario

13 de agosto 2026 · 19:16hs
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Tres practicantes de la provincia participaron del torneo de internacional de kumdo.

Tres practicantes de la provincia participaron del torneo de internacional de kumdo.

El kumdo ("camino de la espada") es una de las artes marciales de origen coreano que trascendió las fronteras y tiene sus aficionados en Rosario y el Argentino. Hasta la cuna del kumdo, Corea del Sur, se llegaron los rosarinos José Luis Zanotti y Gustavo Bonansea, y el santafesino Gustavo Loyarte

Los tres fueron los únicos practicantes occidentales entre los más de 1500 competidores que participaron del 39º Campeonato Internacional Abierto para Miembros Aficionados.

El desarrollo de la disciplina en Argentina hizo posible que tres de sus representantes dieran el presente en Seúl. Y que Zanotti, 5º dan y vice de la Asociación Civil de Kumdo, fuese invitado para dar una exhibición de espada de acero.

El rosarino José Luis Zanotti, durante la exhibición de espada de acero.

El rosarino José Luis Zanotti, durante la exhibición de espada de acero.

Esta posibilidad fue un reconocimiento internacional a la trayectoria, prestigio y nivel técnico del kumdo argentino.

La experiencia vivida por Zanotti, Bonansea y Loyarte se completó con un entrenamiento realizado con el equipo profesional local en la ciudad de Incheon durante tres semanas.

>> Leer más: Squash: el rosarino Massimo Ferrini será el embajador de la provincia

El kumdo es un arte marcial que se practica con una espada de bambú y una armadura de protección. Combina técnica, velocidad y precisión, complementado con valores como el respeto, humildad, perseverancia y superación personal.

El kumdo en Rosario

En Rosario se dictan clases de kumdo en el Club Banco de Santa Fe y el Club Juventud Unida.

Está destinado a todas las edades, a partir de los 6 años.

Para información sobre horarios y actividades, se puede ingresar a @kumdorosario y @kudmoargentina en Instagram y Facebook.

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