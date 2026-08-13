A sus 51 años, Cristian Castro se graduó en sus estudios secundarios

El cantante mexicano recibió su diploma en una ceremonia realizada en la Ciudad de México, acompañado por su madre, Verónica Castro

Las imágenes y videos de la graduación de Cristian Castro se volvieron virales en redes sociales

A sus 51 años, Cristian Castro se graduó de sus estudios secundarios. El cantante mexicano estuvo presente en el evento de entrega de diplomas. Con una túnica violeta y un birrete de color negro, recibió su diploma y rápidamente las imágenes y videos del cantante durante la gala se volvieron virales.

Cabe recordar que el cantante comenzó su carrera cuando era muy joven, motivo por el cual nunca pudo terminar sus estudios para dedicarse a la música. Sin embargo, decidió retomarlos y recibió su diploma de bachillerato tras completar el nivel medio bajo la modalidad a distancia durante los últimos dos años y medio.

En el evento, Castro estuvo acompañado por su madre Verónica Castro, fue reconocido como Graduado de Honor, entonó algunas canciones para el resto de los graduados y anticipó que continuará con su formación académica.

La graduación viral de Cristian Castro

El evento de graduación se llevó a cabo en la Ciudad de México, precisamente en un teatro ubicado al sur de la capital mexicana. Allí estuvieron presentes más de 500 personas para acompañar a los graduados durante el acto de entrega de diplomas.

Entre los asistentes se encontraban varios familiares de Cristian Castro, como sus tíos Fausto Sáenz y Beatriz Castro, su hermana Michelle Castro y sus amigos David, Aliux y Jorge.

Asimismo, estuvo presente Verónica Castro, quien llegó con dificultad para caminar, de la mano de su hermano y su mánager, y con un tanque de oxígeno suplementario. Cabe recordar que, hace pocos meses, la actriz había generado preocupación por su estado de salud luego de ser vista en silla de ruedas.

La madre del cantante tuvo un rol especial durante el evento, ya que fue la encargada de entregarles a los 18 graduados una veladora bendecida y un rosario de plata. Además, dedicó unas palabras a los estudiantes: “Es un momento, una noche que esperaba. La soñé, la imaginé en algún momento de mi vida, cuando mi hijo crecía”.

Por su parte, Cristian Castro subió al escenario no solo para recibir su diploma, sino también para entonar algunas canciones para el resto de los graduados. El cantante interpretó “Estudiar”, “Sueños” y “My Happiness”.

Al salir de la ceremonia, el cantante aseguró que continuará con sus estudios y adelantó cuál será su próximo objetivo académico. “Vamos a hacer una licenciatura en Diseño Industrial. Es algo que me ha interesado. Me gustan mucho los productos”, expresó.