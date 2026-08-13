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Hizo un gol icónico para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el regreso a la primera división

Germán Herrera, autor de un tanto muy recordado ante Newell's, pasó por el Timao cuando estaba en la Serie B de Brasil

13 de agosto 2026 · 17:12hs
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Germán Herrera

Germán Herrera, con la camiseta de Corinthians. El ex-Central jugó en el Timao en 2008, en la Serie B de Brasil.
Hizo un gol icónico para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el regreso a la primera división

Un ex-Central es el cuarto jugador extranjero con más goles en la historia de Corinthians, el equipo brasileño que se enfrenta este jueves al Canalla en el Gigante de Arroyito en la ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Se trata de Germán Herrera, más conocido como Chaco Herrera, quien se formó en las inferiores de Central y jugó más de 130 partidos en el Canalla en dos ciclos, al principio y al final de su carrera.

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De Central y San Lorenzo al fútbol brasileño

Herrera debutó en la primera de Central de la mano de Miguel Russo en 2003 y al año siguiente pasó a San Lorenzo. Allí jugó dos temporadas y en 2006 se fue a Gremio. A Corinthians llegó en 2008, cuando el equipo paulista jugó en la Serie B del Brasileirao. Había descendido la temporada anterior, luego de una pésima campaña.

En el ascenso, el Timao hizo una gran campaña y los goles de Herrera fueron muy importantes para que el equipo regresara esa misma temporada a la Serie A brasileña: marcó 22 tantos en 53 partidos, entre los de la "B" y la Copa de Brasil.

El gol de taco a Newell's

Además de los 30 goles que marcó en 133 partidos con la camiseta auriazul, Herrera quedó en la historia de Central por un gol de taco a Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina de 2018.

Fue a los 17 minutos del segundo tiempo, luego de un córner ejecutado por Leonardo Gil. El partido terminó 2 a 1 a favor de Central (el otro gol lo marcó Fernando Zampedri), que pasó a las semifinales del torneo y luego lo ganaría, de la mano del entrenador Edgardo "Patón" Bauza.

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El máximo goleador extranjero en la historia de Corinthians es el paraguayo Ángel Romero, con 67 goles. Luego le siguen el peruano Paolo Guerrero, con 54, y el argentino Carlos Tevez, con 46. Herrera es el cuarto en la lista, por delante del holandés Memphis Depay (20) y los argentinos Rodrigo Garro (19) y Mauro Boselli (19).

Garro juega actualmente en el Timao, es una de sus figuras y este jueves a las 21.30 será parte del equipo cuando se enfrente a Central en Arroyito.

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