Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans se manifestó para pedir Justicia.

La mujer trans de 47 fue asesinada en un departamento de Cerrito al 600 el martes por la noche y todavía no hay avances en la investigación

Referentes de la comunidad LGBTIQ+ y allegados a Gabriela Banach se manifestaron este jueves en la plaza San Martín para exigir justicia por su asesinato. La mujer trans de 47 años fue hallada sin vida en su departamento del barrio La Sexta. La autopsia determinó que tenía golpes en la cabeza y había muerto por traumatismo de cráneo.

Una sentida movilización se realizó este jueves tras la noticia en las últimas horas del crimen de Gabriela Banach. La manifestación fue encabezada principalmente por sus compañeras de Rosario, quienes la recordaron como una activista por los derechos de la comunidad trans.

Más allá del asesinato y la causa judicial apenas iniciada, y por ahora sin avances, las compañeras de Gabriela puntualizaron en las condiciones estructurales de la comunidad. "No es un último golpe el que la mata o termina quitándole la vida a Gabi, sino es el abandono sistemático" , sostuvieron.

Pedido de Justicia

Pasado el mediodía del jueves la comunidad LGBTIQ+ de Rosario se concentró en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, para exigir justicia por Gabriela. Acompañadas por cantos y pancartas hablaron con los medios de comunicación y contextualizaron el asesinato en una situación crítica que viven las mujeres trans y travestis en la ciudad y el país.

"Gabi era una luchadora incansable por vivienda para las personas travestis trans. Nos gustaría estar reunidas por otro motivo y no este que nos enluta una vez más, que nos lleva a una compañera", sostuvo una de las manifestantes. En ese sentido remarcaron: "Los distintos niveles del Estado son responsables del abandono sistemático que hay históricamente a la comunidad travesti trans".

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

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"No es un último golpe el que la mata o termina quitándole la vida a Gabi, sino es el abandono sistemático desde la educación, la salud, desde la falta de políticas públicas que perduren en el tiempo y no lo que llamamos políticas parche", sostuvieron. "Para alquilar nos cobran el triple en una pieza de 4 por 4 con humedad, no tenemos trabajo para pagar eso, tenemos que salir a pedir y hay gente que nos cierra la puerta", denunciaron.

El crimen de Gabriela Banach

Los primeros datos y testimonios aportados a la investigación indican que un llamado al 911 cerca de las 23 del martes puso aviso del hallazgo de una mujer desvanecida en un tercer piso ubicado en Cerrito al 600. Los vecinos alcanzaron a verla desde los departamentos linderos y así dieron aviso a la policía.

Una vez en el lugar, y ante la falta de respuestas al llamar a la puerta del departamento, los agentes ingresaron por la fuerza. Allí se encontraron con la mujer desvanecida y a los pocos minutos confirmaron que estaba fallecida. En el lugar los médicos de la policía determinaron heridas en piernas y golpes en el rostro.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

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Esa información preliminar comenzó a confirmarse horas después en el Instituto Médico Legal y la Fiscalía inició una investigación por presunto femicidio. La autopsia realizada este miércoles por la tarde determinó que la causa del fallecimiento fue traumatismo de cráneo.

Los vecinos contaron que previo al llamado a la policía se escuchó una discusión. En ese marco también advirtieron que una mujer pedía auxilio. Todo forma parte de la investigación iniciada a partir de un posible femicidio.