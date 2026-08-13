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En Newell's siguen muy de cerca la evolución física del Zorro Cóccaro

En la práctica de mañana, Newell's realizará la última prueba para ver si puede llegar en condiciones y estar disponible contra Deportivo Riestra

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

13 de agosto 2026 · 19:21hs
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Cóccaro está bajo la lupa por su relevancia y por su ascendencia interna ante los jugadores más jóvenes de Newells.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Cóccaro está bajo la lupa por su relevancia y por su ascendencia interna ante los jugadores más jóvenes de Newell's.

De cara al choque del sábado ante Deportivo Riestra, un rival directo en su verdadera lucha, la de alejarse de los problemas que genera la batalla por la supervivencia, el técnico de Newell's Frank Kudelka aspira a disponer de sus mejores armas.

Por eso, en los entrenamientos de esta semana en Bella Vista trató de enfocar y dirigir los principales esfuerzos en la recuperación de algunas de sus piezas más valiosas.

En ese marco se inscribe la situación del centrodelantero leproso Matías Cóccaro, cuyo caso particular lo ubica demasiado a menudo a llegar a la previa de cada compromiso entre algodones, sin exigir la máquina más de lo necesario, para poder estar disponible en el siguiente desafío.

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Todo en paralelo en Newell's

En ese escenario, mientras se van acomodando las fichas y definiendo otras cuestiones internas que se están desarrollando en forma paralela en la conformación de la alineación inicial, la evolución de Cóccaro representa una preocupación en el universo rojinegro.

Es que, el Zorro significa una de las cartas de mayor peso en la ofensiva rojinegra, y por eso estas complicaciones en su estado físico lo llevan a avanzar siempre muy despacio, para no cometer errores inoportunos, que obliguen a retroceder sobre lo ya andado.

Algo de eso ya le sucedió al nueve leproso antes de la visita a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, donde no pudo estar ya que expuso algunas dificultades de último momento, cuando había trabajado bien toda la semana previa, saltó un problema y el cuerpo técnico leproso determinó que no viaje y se quede en la ciudad de Rosario para afirmar los trazos de su recuperación.

Teniendo en cuenta esos antecedentes, tan inmediatos, Newell’s no quiere que le vuelva a pasar lo mismo, por eso a Cóccaro lo están llevando con los mayores recaudos posibles, muy de a poco, paso a paso, pensando en Riestra y en las complicaciones recurrentes que suelen salir a escena y presentarse por su lesión crónica, donde se le cargan seguido las pantorrillas.

Ante este intrincado panorama, nadie en el parque Independencia se anima a confirmar o negar la posible llegada a poder jugar ante Riestra, este sábado a las 19, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 5º fecha del Clausura.

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Sin inconvenientes

Lo cierto es que hoy, el atacante realizó algunas tareas junto a sus compañeros, y eso al menos levanta una buena señal, nunca contundente ni determinante, sobre todo teniendo en cuenta el caso del Zorro.

Pero, como en todas las semanas, se mira con mucha atención la situación de los lesionados, y ahí el Zorro Cóccaro es el que está más bajo la lupa, por su relevancia, su ascendencia interna ante los jugadores más jóvenes, porque es el goleador leproso en este torneo, y porque arrancó con buenas presentaciones y guiños positivos este certamen.

Así, mientras el grupo entrena en el predio Bella Vista, el entrenador rojinegro Frank Kudelka también está muy atento a los jugadores que pueda recuperar para el sábado, donde la Lepra necesita volver a la victoria, en su casa, ante su propia gente, justo ante un adversario que lucha por lo mismo que Newell’s, y eso lo llena de responsabilidades y le da más carácter e importancia al duelo.

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Otros fuera de consideración

Con respecto a los demás que acarrean molestias físicas, el extremo Walter Núñez se sigue recuperando y aún no está a disposición del cuerpo técnico. El delantero leproso sufrió un esguince severo en la zona del tobillo y tendrá para algunos días más.

En tanto, el marcador central Oscar Salomón, por su parte, está transitando los últimos entrenamientos diferenciados, esperando volver lo más pronto posible a la par de los trabajos del plantel.

Por otro lado, el zaguero Nicolás Goitea continúa recuperándose de una intervención quirúrgica producto de una hernia inguinal. La recuperación le demandará un mínimo de cuatro semanas de inactividad.

Otro del que se espera su regreso es del marcador de punta derecho Alejo Montero, quien está en las últimas semanas previas a sumarse al grupo.

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