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El 20 % de los presos en la provincia cometieron delitos de abuso sexual

La funcionaria Lucía Masneri destacó que es un tema "en crecimiento" y una gran mayoría tienen más de 30 años. Por otro lado aseguró que las mujeres representan el 12 % de los encarcelamientos por delitos de narcotráfico.

13 de agosto 2026 · 17:19hs
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La cárcel  El infierno

La cárcel  "El infierno", el proyecto de la provincia.

La secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucía Masneri, sostuvo que los presos internos en las cárceles provinciales tienen distintos perfiles que hasta hace unos años no aparecían en las eatadísticas oficiales, entre estos se destacan los ofensores sexuales y los agresores en contexto de violencia de género. En Santa Fe hay alojados unos 12.000 internos; “Nos encontramos con un 20% de la población carcelaria correspondiente a ofensores sexuales, y es un número en franco crecimiento. Si a eso le sumamos los casos vinculados estrictamente a la violencia de género, estamos hablando de un 25% del total de los privados de la libertad“, expresó Masneri.

Según puntualizó la funcionaria en un encuentro con la prensa los delitos contra la propiedad (como el robo con armas) o los homicidios —cometidos mayoritariamente por jóvenes de entre 18 y 30 años—, representan un porcentaje importante, pero los ofensores sexuales y agresores de género presenta características completamente distintas.

La mayoría de los detenidos por abusos y agresiones sexuales supera los 30 años de edad, contando habitualmente con mayores niveles de formación o inserción social previa y la Justicia logra habitualmente una condena firme. Mientras que la masa global de presos en Santa Fe registra un 70% de condenados y un 30% de procesados, en el segmento de los ofensores sexuales el porcentaje de sentencia ejecutada es aún mayor debido a la contundencia de las pruebas y el tipo de denuncias, ya que es un delito que no prescribe.

Tres internos diarios

Masneri destacó la situación con la que inició la gestión, donde la sobrepoblación alcanzó un 40% en los penales más otros 1.000 detenidos hacinados en comisarías y puso de manifiesto que , el sistema penitenciario registra un ingreso neto de 3 presos por día (diferencia entre quienes entran y quienes recuperan la libertad), un número que se redujo si se toma como parámetro que en 2024 se contabilizaban 5 ingresos diarios.

En lo que hace al género el 95% de la población carcelaria son hombres y el 5% mujeres. Sin embargo, Masneri destacó que en la última década el encarcelamiento femenino creció del 3% al 5%, y remarcó que en el segmento de alto perfil (narcocriminalidad), las mujeres representan el 12%, ocupando roles de liderazgo independiente tras las caídas de los jefes masculinos históricos. En cuanto a la seguridad interna, Masneri sostuvo que los presos de alto perfil mediante uniformes diferenciados por color según su peligrosidad: naranja para nivel 1 -máxima peligrosidad; amarillo para nivel 2 y rojo para nivel 3; además de chalecos verdes para régimen de prueba.

En lo que hace a números de efectivos y plazas la funcionario detalló que las nuevas cárceles se requerirá la incorporación de 2.600 agentes penitenciarios. En ese marco, confirmó que el próximo 17 de agosto se abre la inscripción pública nacional para sumar 800 aspirantes a suboficiales y un requisito es que deben ser hombres y mujeres de entre 18 y 30 años.

Masneri abundó en lo que hace a las construcciones de penitenciarias y destacó que el plan de obras públicas penitenciarias sumará 7.500 plazas a las 8.000 existentes al asumir la gestión.

Nuevas Cárceles

Al desglosar las plazas están previstas distintas construcciones: En la Unidad 9 de Recreo (891 plazas): Con un 98% de avance, se entrega a finales de agosto. "Permitirá vaciar de detenidos las comisarías del centro provincial y albergará la segunda cárcel de mujeres de Santa Fe, cerrando la antigua Unidad 4", aseguró.

En cuanto a El Infierno” – Centro de Reclusión de Alto Perfil (Unidad 11). presenta un 70% de avance. Son 25 manzanas de construcción en simultáneo sobre un predio de 81 hectáreas en la Ruta 14, con fecha de finalización entre febrero y abril. La Unidad 13 (1.920 plazas) registra un 30% de avance y prevé su inauguración para junio. Y la Unidad 15 (1.920 plazas) está en ejecución con un 10% de avance.

Ampliación Unidad 12 (Avenida de las Palmeras, Rosario): Sumará 320 plazas adicionales.∏

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