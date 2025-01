La Joaqui sorprendió con una romántica dedicatoria a Luck Ra en redes sociales

" Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo", expresó la cantante y actriz al inicio de su descargo en Instagram. Luego destacó: "Me compartiste tu mundo y me hiciste sentir parte, escucharte cantar es hermoso ".

Luck Ra, conocido por éxitos como "Te mentiría", también se mostró agradecido y replicó la publicación en sus propias redes sociales. "Te diría que te como a besos pero te tengo acá a mi lado, te amo demasiado y quiero que nos sigamos acompañando con todo el amor de siempre", contestó.

La relación entre ambos, que hasta ahora se mantenía en un perfil bajo, promete ser tema de conversación en el mundo del espectáculo.

Quién es Luck Ra

Si bien Luck Ra se convirtió en un artista en tendencia durante el último tiempo, la carrera de Juan Facundo Almenara Ordóñez comenzó a la corta edad de 17 años. Siete años después, el cantante cordobés ya estaba anunciando su primer show en un mítico escenario, el Luna Park.

Nacido en 1999 en la ciudad de Córdoba, un joven Luck Ra soñaba con ser futbolista, pero una lesión en la rodilla lo hizo inclinarse por el mundo de la música. Comenzó su carrera de manera amateur, en su adolescencia publicó videos cantando en YouTube, pero luego fueron borrados de todas las redes sociales. Los inicios de su carrera se dieron en el mundo del trap, pero luego se arraigo al cuarteto, originario de su tierra natal, Córdoba

Hasta el 2018, Luck Ra trabajaba en una zapatería, y si bien había lanzado varios temas propios, su incipiente carrera no le permitía vivir de la música, por lo que estuvo a punto de tirar la toalla y alejarse del arte. Todo cambió cuando el cordobés publicó su single "No quiero más", el cual tuvo una gran repercusión.

A los pocos meses, Seven Kayne, un reconocido artista del mundo del trap argentino, lo llamó y le propuso hacer un remix de esta canción. El éxito de esta colaboración fue lo que motivó al artista a abandonar su ciudad natal, dejar su trabajo en la zapatería, armar las valijas y mudarse a Buenos Aires.

Luego de trasladarse a la capital del país, en sus primeros años de carrera trabajó con artistas destacados dentro de la oleada jóven, como Kodigo, Peke 77, TOBI, Rusherking y Lautaro López.

Luck Ra y Bizarrap

La combinación con Luck Ra, para muchos, dio lugar al tema del verano 2024/2025. "Te busqué por todo el baile pero no te encontré y sonó la canción que te dediqué y ahora me di cuenta que no me hago el duro, me hago el durísimo pero en el fondo te extraño muchísimo", dice la letra, fiel al estilo narrativo del cordobés, vinculado a las fiestas y la noche.