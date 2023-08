La Joaqui habló de su salud mental y de la estafa que sufrió

“Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, contó La Joaqui.

“Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese es el proceso de adaptarme a la medicación que me recetaron. Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, sumó la cantante , en referencia al proceso de acompañamiento que transita.

La Joaqui en el diván de Vero (Entrevista Completa) - Cortá por Lozano 2023

“Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo. Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo, ¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año? A mí me duele”, agregó, visiblemente afectada.



>> Leer más: La Joaqui se retiró temporalmente de los escenarios por problemas de salud

Más adelante, habló de su actual participación en "Got Talent Argentina", donde conforma el jurado junto a Abel Pintos, Florencia Peña y Emir Abdul Gani. “Yo estaba muy triste y me era todo difícil. Todo me llegaba un montón, todos los participantes. Y se armó un gran grupo. Con Abel es con el que mejor me llevo. Es mi compinche total”, aseguró la artista. “Yo necesitaba cantar, mostrar mi nueva música, y no podía hacerlo. Y justo llegó este programa y dije ‘Capaz es por acá’. Fue como una nueva posibilidad”, cerró.