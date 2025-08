La insólita gala de "La Voz Argentina": doble eliminación y doble robo

La eliminacion de Luck Ra

Brandon Rivero y Federico Heinrich se enfrentaron en una intensa batalla interpretando “Usted”, la emblemática canción de Diego Torres y Vicentico.

“Mi mamá la escucha desde que soy chiquito, es un temón”, comentó Brandon al enterarse de la canción asignada. Por su parte, Federico agregó: “Esta canción no faltaba en mi auto yendo de vacaciones”.

Con mucha expectativa y luego de una exigente preparación, ambos participantes se subieron al escenario más famoso del país para demostrar su talento. Tras la presentación, llegó el momento de las devoluciones. A pesar de que la canción levantó aplausos, no logró convencer del todo al jurado.

Lali fue la primera en hablar: “Temazo, qué linda canción. A mí me hubiera gustado como oyente que me canten la canción, él le esta diciendo "No olvide que la quiero, no quiera que al olvide", es una canción de amor y estaban muy en el afuera y ninguno la interpretó””. Luego, agregó: “Pasaron cositas vocales en los dos. Siento que Brandon tiene una búsqueda interesante con su voz que me llamó la atención”.

La Sole también fue sincera: “Hubo muchas imprecisiones. Es una canción para disfrutar y creo que Fede estuvo más conectado con la afinación pero también reconozco que Brandon tiene una voz muy especial. No fue de las mejores batallas que vimos, tengo que ser sincera”.

Finalmente, llegó la hora de la decisión. Luck Ra tomó la palabra: “No sé si fue por querer exteriorizarlo o por intentar que la gente se prenda... pero los que tenían que estar prendidos eran ustedes”. Y, tras unos segundos de suspenso, anunció: “Hay algo que son las reglas del juego, y es duro.. voy a dejarlos ibres a los dos muchachos, pero gracias por haber traído lo que trajeron”.

Antes de despedirlos, el coach quiso dejarles unas palabras de aliento: “No quiero que se culpen de nada. Quiero que esto sea un empujón, una rampa para que la próxima suban más alto”. Brandon, emocionado, reaccionó con altura: “Lo entendía, estaba la posibilidad. Son las reglas del juego, se entiende. Para mí, estar acá es una locura, es una banda”.

Luck Ra se acercó, los abrazó a ambos y les agradeció el paso por su equipo. La Sole, que dias atrás también había enfrentado críticas por tomar la misma decisión, destacó el gesto de los chicos: “Quiero resaltar su reacción, porque no pasa siempre”.

Una emocionante batalla

Una de las batallas que se robó todas las miradas fue la del Team Sole, protagonizada por Leandro Romano y Martín Guerrero.

Los participantes se enfrentaron con una potente versión del clásico de Nino Bravo, “Libre”, en una interpretación que emocionó al público y a los jurados. Cada uno, con su estilo, logró conectar con la canción y generaron química en el escenario.

“Estaba añorando la libertad. La canción habla de eso, de un chico cuya libertad se ve coartada por cosas de la vida”, explicó Martín sobre su interpretación.

La devolución de los coaches no tardó en llegar. Felicitaron a ambos por su entrega y por la intensidad con la que vivieron el clásico de Bravo.

Llegó entonces el momento de la difícil decisión. La Sole tomó la palabra: “Me pasa que la seguridad y la perfección de Martin es arrolladora, estuviste impecable, pero también creo que es una canción que te quedo mas cómoda. Y con Leandro me pasó que durante la primera aparte de la canción no te sentí metido. Mas allá de eso, me atrae mucho tu voz, la siento muy particular"

Y luego agregó: "Estoy entre dar la oportunidad a alguien que creo que tiene que seguir creciendo y alguien que la tiene más clara”.

Finalmente, la coach se inclinó por el crecimiento: “Leandro, te voy a dar una oportunidad”.

Doble robo en La Voz Argentina

Tras abrazar al ganador, La Sole se acercó a Martín Guerrero para despedirse. Pero el momento dio un giro inesperado: Miranda! presionó el botón rojo para robar al participante. Martín, sorprendido, apenas reaccionó cuando segundos después Luck Ra también presionó su botón para quedarse con el ecuatoriano.

“Estoy tratando de entender qué es lo que está pasando”, dijo Martín desconcertado.

Juliana Gattas defendió su decisión para tratar de quedarse con el participante: “No puedo dejar que se vaya una persona que se fue a una esquina del ring para convertirlo en el Titanic cantando ‘Libre’”.

Por su parte, Luck Ra también justificó su elección: “Yo quiero que estés en un barco, un auto, un paracaídas, que hagamos muchas cosas juntos. Siento que me falta una estrella que puede convertir un lugar en lo que sea estando ahí parado”

Finalmente, Martín eligió continuar su camino de la mano del Team Miranda!

