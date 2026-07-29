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Copa Santa Fe: Timbuense recibe a Central Córdoba y Leones FC a Newell's por los octavos de final

En Timbúes, a partir de las 20 jugarán el Indio y el Charrúa. En Arroyo Seco a las 19, Leones FC ante la Lepra por el pasaje a los cuartos en la Copa Santa Fe

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

29 de julio 2026 · 06:10hs
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Copa Santa Fe. Timbuense

Copa Santa Fe. Timbuense, dirigido por Alejandro Fernández (ex Central) buscará pasar a los cuartos esta  noche cuando reciba  al Charrúa. 
Enfrentados. Leones FC y Central Córdoba vienen de jugar por la 21ª fecha de la Primera C

Enfrentados. Leones FC y Central Córdoba vienen de jugar por la 21ª fecha de la Primera C, el Charrúa se quedó con el triunfo por 2 a 0 en Arroyo Seco.  
Una pinturita. El coqueto estadio de Timbuense

Una pinturita. El coqueto estadio de Timbuense, que esta noche albergará a las hinchadas del Indio y el Matador.   

El club Atlético Timbuense se juega un partido histórico ante Central Córdoba, a partir de las 20 en el marco de los octavos de final de la Copa Santa Fe . El equipo dirigido por Alejandro Fernández (ex Rosario Central) viene de dejar en el camino a Sportivo Las Parejas.

Ante el Charrúa dirigido por Arnaldo Sialle buscará clasificar entre los mejores ocho de la provincia. En caso de empate en los 90 minutos se define desde los doce pasos y el ganador enfrentará a Leones FC o Newell’s, que jugarán a partir de las 19 en Arroyo Seco.

Enfrentados. Leones FC y Central Córdoba vienen de jugar por la 21ª fecha de la Primera C, el Charrúa se quedó con el triunfo por 2 a 0 en Arroyo Seco.

Enfrentados. Leones FC y Central Córdoba vienen de jugar por la 21ª fecha de la Primera C, el Charrúa se quedó con el triunfo por 2 a 0 en Arroyo Seco.

El Charrúa llega agrandado

Después de lograr un importante victoria ante Leones FC (0-0) en Arroyo Seco por la Primera C, el Matador viajará a Timbués con un semblante por las nubes. El técnico Charrúa utilizará un “mix” con futbolistas que vienen jugando en AFA y en la primera de Rosarina.

“Para nosotros es un orgullo poder jugar la Copa Santa Fe, organizada por el gobierno de la provincia, hacer más federal al fútbol y estar unidos en un evento. Córdoba irá en busca del triunfo para seguir escalando de fase en este certamen provincial”, confió Julio Leidi, vice de Córdoba.

>>Leer más: Un campeón de la Copa Libertadores quiere a Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial

El centenario de Timbuense

“Para Timbúes y la región, la presencia de Central Córdoba es muy especial. Estamos trabajando para brindarle los mejor al público que asistirá al encuentro. Nos enfrentamos en el 2019 en dos partidos y quedamos en el camino pero este será otro encuentro y “el Indio”, como nos apodan, buscará quedarse con la clasificación”, dijo Martín Borri, presidente de Timbuense, club que el 5 de febrero del 2027 llegará a los 100 de vida.

Una pinturita. El coqueto estadio de Timbuense, que esta noche albergará a las hinchadas del Indio y el Matador.

Una pinturita. El coqueto estadio de Timbuense, que esta noche albergará a las hinchadas del Indio y el Matador.

El estadio abre a las 19

Las puertas del coqueto estadio de la localidad de Timbúes, en el norte del cordón industrial, se abrirán a las 19 y las localidades tendrá un valor de 12 mil pesos para todos lo espectadores. Se espera que, debido a su trascendencia, al partido llegue público de Timbúes y también de localidades vecinas.

Leones FC vs Newell’s

En el estadio Antonio Di Giácomo de Unión de Arroyo Seco se disputará el cruce entre el equipo de la familia Messi y Newell’s, a partir de las 19 por el otro encuentro de octavos de final.

En caso de empate en los 90 minutos se disputarán tiros penales y el ganador enfrentar a Timbuense o Central Córdoba.

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