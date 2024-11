La fuerte respuesta de Migue Granados a un usuario de la red social X

En redes sociales las cosas más inesperadas pueden volverse tendencia. Más aún si es en X, la ex Twitter. En las últimas horas, uno que se metió en tendencias fue el comediante rosarino Migue Granados , quien tuvo un fuerte cruce con un usuario que dio mucho de qué hablar en la red social.

“Yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada con los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar”, publicó una usuaria identificada como Gi Davidswright.

Embed Vi una entrevista a Mallm4nn que le hizo M1gue Granad@s, yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes , otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar. — Gi Davidswright (@GiDavidswright) November 6, 2024

Un par de horas después, Migue Granados encontró el tuit y lo respondió con un tono que dejó a los usuarios opinando no ya sobre sus entrevistas sino sobre su lenguje y sus formas. “Coincido con lo de vieja. Si me permitís me gustaría agregar resentida, pelotuda y malcogida”, publicó el conductor. También mencionó: “Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro”.