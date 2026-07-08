Francia vs. Marruecos por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Franceses y marroquíes volverán a verse las caras tras la semifinal de Qatar 2022, donde los galos avanzaron a la final. En esta nota, los detalles del partido

Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves en el Boston Stadium (Gillette Stadium) por los cuartos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre los Galos y los Leones del Atlas en la Copa del Mundo.

El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio, desde las 17 (horario en Argentina), en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

El árbitro principal será el argentino Facundo Tello y estará acompañado por una terna 100% argentina . En tanto, los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade . Darío Herrera completa el plantel como cuarto referí y Cristian Navarro será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Francia y Marruecos será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

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El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Francia y Marruecos avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre España y Bélgica. El partido de semifinales se jugará el martes 14 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el Dallas Stadium.