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Francia vs. Marruecos por los cuartos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Franceses y marroquíes volverán a verse las caras tras la semifinal de Qatar 2022, donde los galos avanzaron a la final. En esta nota, los detalles del partido

8 de julio 2026 · 14:52hs
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Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

AP

Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves en el Boston Stadium (Gillette Stadium) por los cuartos de final del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre los Galos y los Leones del Atlas en la Copa del Mundo.

A qué hora juegan Francia vs. Marruecos

El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio, desde las 17 (horario en Argentina), en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

El árbitro principal será el argentino Facundo Tello y estará acompañado por una terna 100% argentina. En tanto, los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. Darío Herrera completa el plantel como cuarto referí y Cristian Navarro será el juez de reserva.

Dónde ver Francia vs. Marruecos

La transmisión del encuentro entre Francia y Marruecos será a través de DSports. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Cuando juega Argentina también juega el corazón: las recomendaciones de los especialistas

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Francia y Marruecos avanzará directamente a las semifinales del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre España y Bélgica. El partido de semifinales se jugará el martes 14 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el Dallas Stadium.

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