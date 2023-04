"La extorsión": Un thriller para disfrutar otra vez a Francella

Guillermo Francella es de los pocos actores de la Argentina que atraviesan la pantalla. Y aquí lo demuestra una vez más. Alejado hace tiempo de su exclusividad como capocómico y comediante, pese a que aún se luce en la temporada teatral de “Casados con hijos”, aquí se pone en la piel de Alejandro Petrosián, un piloto aeronáutico experimentado, considerado un referente de la empresa, de buen pasar, en pareja con una bella azafata (Andrea Frigerio), amigo fiel de sus amigos (Guillermo Arengo) y disfrutando de las últimas horas de vuelo hasta que le llegue su momento de retiro. Pero entró un nubarrón de repente y se aproximan turbulencias inesperadas. Los servicios de inteligencia le detectaron que una médica, que además fue su amante, le truchó unos estudios que evidenciaban su poca audición en un oído para que pueda seguir trabajando. La única manera que no se ventile esa información - compleja para su vida sentimental, profesional y para su reputación- es aceptando la extorsión que le propone la cabeza de los servicios (Pablo Rago, en un logrado rol de villano). El “trabajito” consiste en pasar una valija de Buenos Aires a Madrid, sin averigüar cuál es su contenido, y deberá hacerlo cuantas veces sea necesario. Petrosián pretende resistirse pero estos tipos no se van con chiquitas. Al principio no le quedará otra que cumplir con lo pedido pero a medida que el tiempo pasa, el piloto comenzará a rebelarse harto de tantas mentiras y presiones, a partir de lo cual el thriller comienza a plasmarse. Con un ritmo cuidado y sostenido, el director Martino Zaidelis supo manejar los hilos para que la acción no se decaiga, sin mezquinar escenas violentas, pero que suceden en momentos de extrema tensión. El piloto buscará aliados en la Justicia y aquí aparece el logrado papel de Mónica Villa, como para dejar bien lejos su inolvidable personaje de “Esperando la carroza”. A su lado, Carlos Portaluppi también se luce como el personaje leal que va en busca de la verdad, pero sin caer en lugares estereotipados. De la vereda de enfrente, también es jerarquizada la labor actoral de Alberto Ajaka, como ese sicario que no duda en matar a quien le pidan por un monto de dinero. Lejos de ser una gran película, “La extorsión” es una propuesta bien trabajada,con buen trabajo de cámaras, un guión consistente y un elenco impecable, en el que también se destaca en un rol secundario Julieta Vallina, a quien le dedican el filme en los créditos finales. Y para volver a destacar: la película no sería tan efectiva sin la caracterización de Guillermo Francella en ese piloto urgido y presionado por el poder oscuro. Con gestos mínimos pero terriblemente efectivos, transmite la opresión de un hombre que no encuentra salida y debe negociar con los villanos para volver a vivir.