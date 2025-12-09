La Capital | Zoom | La voz argentina

La esposa de un participante de La Voz Argentina apuntó contra La Sole: "Te dejo el poncho de sombrero"

La pareja de Lucho González denunció que la coach tuvo comentarios “fuera de lugar” hacia su esposo durante el programa

9 de diciembre 2025 · 15:43hs
La Sole quedó en el centro de la polémica a aprtir de las acusaciones de la esposa de un participante de La Voz Argentina

La Sole quedó en el centro de la polémica a aprtir de las acusaciones de la esposa de un participante de La Voz Argentina

El reality televisivo La Voz Argentina finalizó hace varios meses pero, en las últimas horas, salió a la luz un escándalo que pasó desapercibido durante su emisión. La esposa de uno de los integrantes del Team La Sole acusó a la cantante folclórica de haberse “desubicado” con su marido.

Se trata de Vanesa Arobe, esposa de Luis González, participante del equipo de Soledad Pastorutti que llegó hasta los cuartos de final. “Lucho”, oriundo de Río Gallegos, brilló interpretando el clásico de Ricky Martin "Volverás", aunque finalmente quedó eliminado antes de alcanzar la semifinal.

Embed

A través de sus redes sociales, la esposa del concursante publicó un fuerte descargo en el que acusó a la coach de haber incomodado a su marido durante las emisiones del programa e incluso a sus hijas. Según expresó, la actitud de la artista estuvo “fuera de lugar”.

>> Leer más: Shakira ya tiene teloneras: una semifinalista de "La Voz Argentina", Meri Deal y Ángela Torres

Que pasó entre La Sole y Vanesa Arobe

Dos meses después de finalizado el reality, la polémica volvió a "La Voz Argentina". Aunque sin mencionarla directamente, en sus historias de Instagram, la esposa de uno de los participantes del Team La Sole apuntó contra la cantante.

"Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar", escribió en su descargo.

image

La mujer aseguró que la cantante folclórica le hacía a su marido frases que lo incomodaban y remarcó que lo más grave era que esas situaciones ocurrían delante de su hija. “Delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer", detalló.

Luego, profundizó: “Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso".

image

En ese sentido, citó algunas de las supuestas frases que Pastorutti habría dicho en el programa: “Yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho”, “duermo con frazada de Lucho”. Para ella, se trató de “un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado”.

También, apuntó contra la producción de "La Voz Argentina": “Un programa que eligió dejar cada una de esas escenas solo para generar clickbait, sin importar la incomodidad de él”.

Finalmente, cerró su mensaje con una advertencia: “Preferí cuidar a mi hija, mi esposo y mi familia en silencio. Ahora que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”.

image

>> Leer más: Polémica con la final de "La Voz Argentina": qué dijo Nico Occhiato

Noticias relacionadas
Zaira Nara y Jakob von Plessen tuvieron una relación de ocho años 

¿Renació el amor?: rumores de reconciliación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

La serie Pluribus, del creador de Breaking Bad, es una de las sorpresas del año y está entre las nominadas a los premios Globos de Oro

Premios Globos de Oro 2026: lista completa de nominados en cine y televisión

“Peaky Blinders: The Immortal Man” tendrá su estreno en cines y luego en Netflix

La película de "Peaky Blinders" ya tiene fecha de estreno

Cacho Deicas se presentó en Estación Belgrano sin Los Palmeras

Tras su salida de Los Palmeras, Cacho Deicas despidió el año con un show solista en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Lo último

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El ingreso de productos ilegales era de "pasadores" pero ahora se hace con camiones enteros y golpea directamente en la producción nacional
Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici: el sistema de bicicletas públicas celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

Ovación
Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newells y Central

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Policiales
Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Todo muy raro: indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como arrepentido serial

"Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir
La Ciudad

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos
Economía

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste tosco en Anmat
Información general

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario
La Ciudad

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre
Información General

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias
Política

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo

Las importaciones de bienes de consumo baten récords
Economía

Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas
Información general

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo
Información General

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos