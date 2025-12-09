La esposa de un participante de La Voz Argentina apuntó contra La Sole: "Te dejo el poncho de sombrero"

La pareja de Lucho González denunció que la coach tuvo comentarios “fuera de lugar” hacia su esposo durante el programa

La Sole quedó en el centro de la polémica a aprtir de las acusaciones de la esposa de un participante de La Voz Argentina

El reality televisivo La Voz Argentina finalizó hace varios meses pero, en las últimas horas, salió a la luz un escándalo que pasó desapercibido durante su emisión. La esposa de uno de los integrantes del Team La Sole acusó a la cantante folclórica de haberse “desubicado” con su marido.

Se trata de Vanesa Arobe , esposa de Luis González , participante del equipo de Soledad Pastorutti que llegó hasta los cuartos de final. “Lucho”, oriundo de Río Gallegos, brilló interpretando el clásico de Ricky Martin "Volverás", aunque finalmente quedó eliminado antes de alcanzar la semifinal.

A través de sus redes sociales, la esposa del concursante publicó un fuerte descargo en el que acusó a la coach de haber incomodado a su marido durante las emisiones del programa e incluso a sus hijas. Según expresó, la actitud de la artista estuvo “fuera de lugar” .

Que pasó entre La Sole y Vanesa Arobe

Dos meses después de finalizado el reality, la polémica volvió a "La Voz Argentina". Aunque sin mencionarla directamente, en sus historias de Instagram, la esposa de uno de los participantes del Team La Sole apuntó contra la cantante.

"Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar", escribió en su descargo.

image

La mujer aseguró que la cantante folclórica le hacía a su marido frases que lo incomodaban y remarcó que lo más grave era que esas situaciones ocurrían delante de su hija. “Delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer", detalló.

Luego, profundizó: “Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso".

image

En ese sentido, citó algunas de las supuestas frases que Pastorutti habría dicho en el programa: “Yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho”, “duermo con frazada de Lucho”. Para ella, se trató de “un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado”.

También, apuntó contra la producción de "La Voz Argentina": “Un programa que eligió dejar cada una de esas escenas solo para generar clickbait, sin importar la incomodidad de él”.

Finalmente, cerró su mensaje con una advertencia: “Preferí cuidar a mi hija, mi esposo y mi familia en silencio. Ahora que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”.

image

