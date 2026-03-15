Ricardo "El Grande" Bontempi: "No hay persona que no me salude en Arroyito"

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Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
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Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
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Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
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Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
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Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
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El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
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El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
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Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
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Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
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Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
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Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
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El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
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Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
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Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
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Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
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Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán
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Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional
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Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
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City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro