Operaron a la Mona Jiménez: qué le pasó y cómo se encuentra de salud

El cantante fue intervenido quirúrgicamente luego del show que realizó en La Plata. La operación ya estaba programada previamente y su evolución es favorable

La Mona Jiménez fue operado de una hernia este miércoles luego de su histórico concierto en La Plata. La intervención resultó exitosa y el cantante se recupera favorablemente siguiendo el reposo indicado por los médicos de cara a los compromisos del próximo año.

Esta c irugía, que ya estaba programada, surgió debido a una complicación que había tenido el ídolo cuartetero con una operación previa realizada en 2023. En dicha ocasión, a Jiménez le habían extirpado el bazo, a lo que se lo conoce como esplenectomía.

Expertos de la salud afirman que pueden suceder este tipo de hernias postoperatorias, sobre todo luego de una intervención como la que se había hecho "La Mona" hace dos años. La evolución del músico avanza en función de lo previsto , con su debido seguimiento médico y cumpliendo con las indicaciones profesionales.

El show de La Mona Jiménez en el Estadio Único de La Plata

Antes de pasar por el quirófano, el histórico músico de cuarteto se hizo presente en el Estadio Único de La Plata frente a una multitud de fanáticos. Entre los invitados al show estuvieron Carlos Tévez y el Mono de Kapanga.

El cantante continua con su recuperación en vísperas de lo que será su próxima presentación en los escenarios el próximo 10 de enero en el festival Bum Bum, que se desarrollará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Durante su visita a la localidad bonaerense, Jiménez recibió la Llave de la Ciudad y fue nombrado como Visitante Ilustre. A sus 73 años, el cantante sigue demostrando su vigencia como uno de las máximos exponentes de la música argentina y su legado se transmite de generación en generación.