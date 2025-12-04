Araceli González, dura contra Adrián Suar: "Es divino con todo el mundo pero conmigo no"

Tras una década fuera de El Trece, la actriz y modelo regresó de la mano de Mario Pergolini y se refirió a su relación con el productor

Después de varios años alejada de la televisión argentina, Araceli González reapareció en "Otro día perdido", el ciclo conducido por Mario Pergolini. Considerada durante mucho tiempo una de las grandes figuras de la ficción nacional, la actriz llevaba un largo período fuera de la pantalla chica antes de esta aparición. Aunque la entrevista con Pergolini aún no salió al aire, este miércoles fue interceptada por un móvil de LAM, donde habló tanto sobre su regreso como sobre su vínculo con Adrián Suar.

Cabe recordar que la actriz estuvo en pareja con el productor durante más de siete años. Se casaron en 1997 y tuvieron un hijo en 1998. Finalmente, se divorciaron en 2004 y su separación no estuvo exenta de escándalos: se dio en medio de fuertes rumores de infidelidades, que incluían nombres como Leticia Brédice y Griselda Siciliani.

Años más tarde, en 2017, durante una entrevista en "Intrusos", la actriz reveló que Suar los habría amenazado, tanto a ella como a su actual pareja, Fabián Mazzei, con impedirles trabajar en la productora. Sobre aquel episodio, contó: “En 2007, Suar llamó a mi casa para decirme que ni yo ni Fabián íbamos a trabajar nunca más en Pol-Ka, y durante muchos años fue así. Por suerte hubo personas como Faroni que nos dieron trabajo en el teatro”.

En aquel momento, Araceli también lo acusó de infidelidades: “ Me fue infiel mil veces, pero siempre me enteré última. Esta es la verdad y por muchos años me la guardé por respeto a mi hijo. Esto es apenas un 1% de todo lo que puedo contar, salvo que ensucien mi imagen o la de la gente que amo”.

Embed

En este contexto, y después de diez años, Araceli regresó a la pantalla de El Trece. Consultada por un móvil de LAM acerca de la supuesta censura por parte del productor y sobre su relación actual con su ex, la actriz no esquivó ninguna de las preguntas.

>> Leer más: Tras el relato de su hijo en TV, Araceli pidió "abrazar los corazones dañados por abusos"

Qué dijo Araceli González

La modelo comenzó hablando sobre su regreso a la televisión de la mano de Mario Pergolini y le dedicó unas palabras al conductor: “Lo amo a Mario. Esta es la mejor versión de Mario. Se distingue con el programa y con la producción. Para mí, el conductor es quien sabe llevar bien al invitado”.

Luego fue consultada sobre su vuelta a la pantalla de El Trece. “Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me reencontré con todos los que trabajaban en aquella época”, explicó la actriz.

Aprovechando la situación, el movilero le preguntó por su conflicto con Adrián Suar. Araceli respondió: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir”. Y agregó con contundencia: “Es divino con todo el mundo, pero conmigo no”.

En ese sentido, se refirió a declaraciones previas de su ex pareja: “Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”.

Al ser consultada sobre su vínculo con Griselda Siciliani, fue clara: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo: dos hijos hermosos, que hacen su propio trabajo, su propia huella”.

>> Leer más: Toto Kirzner reveló que fue víctima de abuso cuando tenía siete años