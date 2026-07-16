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El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

En Downing Street se metieron en la polémica tras la bandera desplegada en la semifinal por parte de jugadores de la selección argentina y piden sanciones a la Fifa

16 de julio 2026 · 13:41hs
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Las Islas Malvinas se metieron en la polémica de la semifinal.

Las Islas Malvinas se metieron en la polémica de la semifinal.

El gobierno de Gran Bretaña respondió a la polémica desatada al finalizar la semifinal de Argentina e Inglaterra luego de que algunos jugadores de la selección argentina desplegaran una bandera que reinvidicaba la soberanía del país sobre las islas Malvinas. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Falklands definitivamente sí lo son”, aseguró un vocero de Downing Street, según aseguró el medio británico Sky News.

El vocero del gobierno remarcó que “la posición del Reino Unido no ha cambiado” y que el compromiso para con los habitantes de las islas es “inquebrantable”, informó el medio inglés.

Es más, confirmaron que el primer ministro británico, Keir Starmer, respalda el pedido previo del secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido, Peter Kyle, para que la Fifa investigue a la selección argentina por la exhibición de la bandera, al considerar que podría infringir las normas que prohíben mensajes o consignas políticas dentro del campo de juego.

La bandera con las Islas Malvinas

La imagen recorrió el mundo apenas terminó la semifinal del Mundial 2026. Mientras la selección argentina celebraba el triunfo 2 a 1 sobre Inglaterra, varios futbolistas desplegaron sobre el césped una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que rápidamente trascendió lo deportivo y abrió un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre ambos países.

El tema Malvinas se metió en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El tema Malvinas se metió en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El mensaje disparó la indignación de muchos en Inglaterra, entre ellos el miembro del gabinete Kyle, quien calificó la exhibición de “completamente inapropiada” y pidió al máximo organismo del futbol internacional que investigue el incidente. “Espero que la Fifa lleve a cabo una investigación exhaustiva”, remarcó Kyle en una entrevista con la BBC.

>>> Leer más: Cómo llegó la bandera de "Las Malvinas son argentinas" a los jugadores de la selección argentina

En tanto, el líder del partido de derecha nacionalista Reform UK, Nigel Farage, sumó a la polémica con críticas a los jugadores argentinos y un llamado a reforzar la marina británica. “Estoy indignado por el comportamiento de algunos futbolistas argentinos anoche, pero lo más importante es reforzar rápidamente la Marina Real“, escribió.

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, reiteró la postura de su partido respecto del archipiélago: “Las islas Malvinas son británicas. Los conservadores siempre las defenderemos”.

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