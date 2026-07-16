El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

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Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
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Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
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Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y "La Granja de Zenón"
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La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
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El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas
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Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva
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Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
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Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
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Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
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Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
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Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra
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Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks
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Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales
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Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución