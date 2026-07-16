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Radiografía de la morosidad: 5,3 millones de personas tienen deudas impagas

Un informe de Analytica, elaborado con datos del Banco Central, reveló que la irregularidad de los créditos a las familias alcanzó el 15,9% en mayo. Santa Fe registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto de abril

16 de julio 2026 · 17:24hs
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Las deudas y la mora financiera golpea con más fuerza a jóvenes y sectores de menores ingresos.

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La situación financiera de los hogares argentinos continúa deteriorándose. En mayo, la irregularidad de la cartera de créditos destinada a las familias alcanzó el 15,9%, mientras que 5,3 millones de personas registraban al menos una deuda impaga dentro del sistema financiero ampliado, según un informe elaborado por la consultora Analytica sobre la base de datos del Banco Central (BCRA).

El estudio releva créditos otorgados por bancos, fintech, cooperativas, mutuales, tarjetas de crédito, cadenas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. En conjunto, el universo analizado comprende 19,8 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente.

La irregularidad de la cartera pasó del 15,4% en abril al 15,9% en mayo, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales. En paralelo, el porcentaje de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable, en 26,8%.

Los bancos concentran el 82,7% del stock total de préstamos, seguidos por las fintech, con el 10,5%, mientras que el resto de las entidades explica el 6,8%.

En cantidad de personas, 14,2 millones mantienen deudas con bancos, una cifra que mostró una leve caída respecto del mes anterior. En cambio, aumentó el número de personas que se financian exclusivamente fuera del sistema bancario, principalmente mediante fintech y otros proveedores de crédito.

Las fintech muestran los mayores niveles de incumplimiento

El informe también refleja diferencias importantes según el tipo de acreedor. Entre quienes mantienen deudas únicamente con bancos, el 20% presenta atrasos en los pagos. Ese porcentaje asciende al 28,4% entre quienes se financian exclusivamente con fintech.

Si el análisis se realiza sobre el volumen de deuda, la irregularidad alcanza el 12,6% en los bancos, el 21,6% en las fintech y el 46,9% en el resto de las entidades financieras.

Durante mayo, el deterioro fue más marcado entre quienes tienen créditos exclusivamente bancarios y entre aquellos que combinan préstamos de bancos, fintech y otros prestamistas.

La situación en las provincias

El informe revela fuertes diferencias entre provincias. Los mayores niveles de deudores en mora se registran en: San Luis: 35,2%, Catamarca: 34,2%, La Rioja: 34% y San Juan: 34,1%, En el otro extremo aparecen: Ciudad de Buenos Aires: 16,1%, La Pampa: 19,5% y Neuquén: 23,3%

En Santa Fe, el 24,4% de los deudores registra atrasos en sus obligaciones financieras. Además, la provincia fue una de las que mostró mayor deterioro durante mayo: la mora aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de abril, ubicándose entre los incrementos más importantes del país, solo por detrás de Tierra del Fuego (+0,6) y Salta (+0,4), y en el mismo nivel que Córdoba (+0,3).

El mapa elaborado por Analytica muestra además que, mientras varias provincias del norte lograron reducir levemente la mora respecto del mes anterior, los principales distritos económicos —entre ellos Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba— registraron un empeoramiento.

Los jóvenes, los más afectados

La provincia de Buenos Aires concentra el 36,4% de los deudores del país y el 37,8% de quienes presentan atrasos en sus pagos. Dentro del territorio bonaerense también existen marcadas diferencias. Mientras que en el interior provincial el 23,1% de los deudores está en mora, en el conurbano bonaerense ese porcentaje asciende al 30,5%. Municipios como Florencio Varela y Malvinas Argentinas registraron algunos de los mayores incrementos durante mayo.

Por edad, los jóvenes de entre 18 y 30 años continúan siendo el segmento más comprometido. Aunque la cantidad de personas morosas dentro de ese grupo mostró una leve mejora respecto de abril, la calidad de la cartera siguió deteriorándose cuando se analiza el monto de las deudas impagas, una tendencia que también se observó en el resto de las franjas etarias.

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