Lionel Messi: "Duela a quien le duela, somos los mejores de los últimos cuatro años"

Lionel Messi es el hombre récord por naturaleza. El próximo domingo jugará su último partido en Mundiales y lo hará disputando otra final, como hace cuatro años. Justamente aquello de Qatar fue de lo que Leo se agarró para ponerle sensaciones a esto que sucedió ahora. “Le duela a quien le duela, somos los mejores de los últimos cuatro años”, tiró el rosarino, sacando más chapa de la que este equipo ya tiene.

“La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear y... nada, nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas. Es impresionante”, sentenció el capitán de la Scaloneta.

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Además apuntó: “Este grupo no me sorprende, conozco y sabemos de lo que éramos capaces, por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, porque llevábamos jugadores muy al límite y con problemas, pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus, se contagia uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo”.

¿Qué tenía para decirle Leo a los hinchas? “Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores. Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo, hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera”.