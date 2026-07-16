La Capital | Ovación | Argentina

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Bastian Schweinsteiger, exmediocampista de Alemania, celebró la victoria de Argentina ante Inglaterra saltando con los hinchas albicelestes en Atlanta

16 de julio 2026 · 13:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
Bastian Schweinsteiger fue uno de los verdugos de la selección argentina en el Mundial 2014.

AP

Bastian Schweinsteiger fue uno de los verdugos de la selección argentina en el Mundial 2014.

La locura por la selección argentina parece no tener límites. Tras la remontada histórica 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Bastian Schweinsteiger, exjugador de Alemania, festejó junto a los hinchas argentinos en los pasillos del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y hasta se animó a agarrar un bombo.

“El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”, cantó la hinchada junto a Schweinsteiger, quien saltaba en el medio de la multitud como un argentino más, estallado de alegría.

El propio exfutbolista fue el encargado de compartir el video a través de sus redes sociales, con un clip que se viralizó rápidamente y generó el reconocimiento de los fanáticos albicelestes.

El exmediocampista de Bayern Múnich y Manchester United estuvo rodeado de los hinchas argentinos y, a pesar de haber sido protagonistas de una de las derrotas más duras de la selección argentina en la Copa del Mundo, celebró su pasaje a la final del próximo domingo 19 de julio ante España. Como si fuera poco, se animó a tomar el bombo y los platillos al ritmo de la hincada.

Bastian Schweinsteiger, verdugo de la selección argentina

La primera vez que Bastian Schweinsteiger eliminó a la selección argentina fue en el Mundial 2006, como local, cuando Alemania igualó 1-1 con el equipo de José Pekerman y luego ganó la tanda de penales de los cuartos de final.

Apenas cuatro años más tarde, en el Sudáfrica 2010, el mediocampista fue una de las figuras de la goleada 4-0 del conjunto teutón ante la selección argentina de Diego Armando Maradona y Lionel Messi. También en cuartos de final, el volante entregó dos asistencias y manejó los hilos del mediocampo.

>> Leer más: El Messi de la gente: cada vez más maradoniano y empático con una sociedad que lo adora

La tercera no fue la vencida para Argentina y la final de Brasil 2014 volvió a cruzarla con Alemania. Aquel día en el Maracaná, Schweinsteiger cerró otra gran actuación en la mitad de la cancha y Mario Götze anotó el 1-0 en el tiempo suplementario para darle a su seleccionado su cuarta estrella.

Lucas Biglia pelea la pelota en la altura con Bastian Schweinsteiger en la final del mundial 2014.

Lucas Biglia pelea la pelota en la altura con Bastian Schweinsteiger en la final del mundial 2014.

A pesar de haber sido uno de los más grandes verdugos de Argentina, Schweinsteiger siempre mostró respeto por la Albiceleste y decidió acompañar a los hinchas en medio de una celebración que quedará en la historia.

Noticias relacionadas
Jordan Pickford fue la figura de Inglaterra, pero no pudo frenar la remontada de Argentina.

La botella viral de Pickford: el arquero inglés, el machete de los penales y la sorpresa

Messi repitió palabra por palabra un mensaje de Qatar 2022 y desató la ilusión

¿Cábala de Messi? La impresionante coincidencia que descubrieron los hinchas en Instagram

El fuerte cruce que protagonizaron Jude Belllingham y Valentín Barco

Escándalo pos partido: el golpe de Jude Bellingham a Valentín Barco tras la victoria argentina

Messi miró a Bellingham casi que advirtiendo lo que iba a suceder más tarde.

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

Ver comentarios

Las más leídas

Maestros de las artes oscuras: The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Lo último

El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: Estás en todos lados

El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: "Estás en todos lados"

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

El gobierno británico contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí

El gobierno británico contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí"

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Los gremios estatales le pidieron al gobierno provincial que se mantengan las actualizaciones con sumas fijas para las categorías más bajas del escalafón

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

El gobierno británico contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí
Política

El gobierno británico contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí"

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 
Ovación

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Cómo llegó la bandera de Las Malvinas son argentinas a los jugadores argentinos
Ovación

Cómo llegó la bandera de "Las Malvinas son argentinas" a los jugadores argentinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maestros de las artes oscuras: The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Ovación
Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas
Ovación

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Argentina vs. España: todo sobre la final del Mundial, del récord de Messi al show histórico

Argentina vs. España: todo sobre la final del Mundial, del récord de Messi al show histórico

Policiales
La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Los festejos en Rosario por el pase a la final en imágenes

Los festejos en Rosario por el pase a la final en imágenes

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra
Mundial 2026

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks
La Ciudad

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales
Información General

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar
Novedades

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución
Economía

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución

Villarruel jugó su propio Argentina-Inglaterra: Piratas usurpadores
Política

Villarruel jugó su propio Argentina-Inglaterra: "Piratas usurpadores"

Un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave
Policiales

Un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

Excombatientes: No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas
La Ciudad

Excombatientes: "No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas"

El Acuario de Rosario cierra por reparaciones tras un desperfecto en una pecera
La Ciudad

El Acuario de Rosario cierra por reparaciones tras un desperfecto en una pecera

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación
La Región

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026
Economía

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026