Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Bastian Schweinsteiger, exmediocampista de Alemania, celebró la victoria de Argentina ante Inglaterra saltando con los hinchas albicelestes en Atlanta

Bastian Schweinsteiger fue uno de los verdugos de la selección argentina en el Mundial 2014.

La locura por la selección argentina parece no tener límites . Tras la remontada histórica 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 , Bastian Schweinsteiger , exjugador de Alemania, festejó junto a los hinchas argentinos en los pasillos del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y hasta se animó a agarrar un bombo.

“El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar” , cantó la hinchada junto a Schweinsteiger, quien saltaba en el medio de la multitud como un argentino más, estallado de alegría.

El propio exfutbolista fue el encargado de compartir el video a través de sus redes sociales, con un clip que se viralizó rápidamente y generó el reconocimiento de los fanáticos albicelestes.

El exmediocampista de Bayern Múnich y Manchester United estuvo rodeado de los hinchas argentinos y, a pesar de haber sido protagonistas de una de las derrotas más duras de la selección argentina en la Copa del Mundo, celebró su pasaje a la final del próximo domingo 19 de julio ante España. Como si fuera poco, se animó a tomar el bombo y los platillos al ritmo de la hincada.

Bastian Schweinsteiger, verdugo de la selección argentina

La primera vez que Bastian Schweinsteiger eliminó a la selección argentina fue en el Mundial 2006, como local, cuando Alemania igualó 1-1 con el equipo de José Pekerman y luego ganó la tanda de penales de los cuartos de final.

Apenas cuatro años más tarde, en el Sudáfrica 2010, el mediocampista fue una de las figuras de la goleada 4-0 del conjunto teutón ante la selección argentina de Diego Armando Maradona y Lionel Messi. También en cuartos de final, el volante entregó dos asistencias y manejó los hilos del mediocampo.

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La tercera no fue la vencida para Argentina y la final de Brasil 2014 volvió a cruzarla con Alemania. Aquel día en el Maracaná, Schweinsteiger cerró otra gran actuación en la mitad de la cancha y Mario Götze anotó el 1-0 en el tiempo suplementario para darle a su seleccionado su cuarta estrella.

Lucas Biglia pelea la pelota en la altura con Bastian Schweinsteiger en la final del mundial 2014. AP

A pesar de haber sido uno de los más grandes verdugos de Argentina, Schweinsteiger siempre mostró respeto por la Albiceleste y decidió acompañar a los hinchas en medio de una celebración que quedará en la historia.