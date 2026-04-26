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La crítica le pegó duro a "Michael", pero el público la eligió y la convirtió en récord

La biopic sobre Michael Jackson es el musical autobiográfico que más recaudó: en su primer fin de semana logró 217 millones de dólares a nivel mundial

26 de abril 2026 · 20:58hs
La crítica le pegó duro a Michael, pero el público la eligió y la convirtió en récord

La mayoría de la crítica le bajó el pulgar a "Michael", la película biográfica sobre Michael Jackson que se estrenó la semana pasada y que en Rotten Tomatoes obtuvo un más que modesto 38 por ciento. Pero el público se volcó masivamente a los cines para verla, al punto en que la película dirigida por Antoine Fuqua ya recaudó 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, con lo que batió el récord para un musical biográfico.

“Michael” superó por amplio margen a anteriores líderes del género, como la historia de raperos “Straight Outta Compton” (que debutó con una recaudación de 60,2 millones de dólares en 2015) y el biopic de Queen “Bohemian Rhapsody” (51 millones en 2018).

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La película, que costó unos 200 millones de dólares, recaudó además 120,4 millones de dólares en el extranjero, redondeando un estreno mundial de 217,4 millones, un nuevo máximo para un biopic musical.

Y no solamente se trata de la afluencia de público a las salas, sino que la gente verdaderamente celebró la llegada a la pantalla grande de la historia del Rey del Pop. Mientras 211 críticos promediaban un 38 por ciento de aceptación en Rotten Tomatoes, el "popcornmeter" (voto del público) alcanzó un inusualmente alto 97 por ciento.

Uno de los principales cuestionamientos de la crítica fue que el director Fuqua y el guionista John Logan decidieron evitar los aspectos más controvertidos de la vida de Jackson. El cantante —quien murió en 2009, a los 50 años— fue inmensamente popular, pero su reputación se vio empañada por acusaciones de abuso sexual de menores. Jackson y su patrimonio siempre sostuvieron su inocencia, aunque la estrella pop reconoció que compartía dormitorio con niños. Fue absuelto en su único juicio penal en 2005.

El documental “Leaving Neverland” contó en 2009 sobre las acusaciones contra Jackson por abuso sexual de menores. "Michael" termina con la gira del disco "Bad", antes de las denuncias.

Lo cierto es que la película originalmente basaba su tercer acto en Jordan Chandler, quien aseguró haber sido abusado cuando tenía 13 años por Jackson, que entonces tenía 35. Pero los productores se dieron cuenta de un grave error cuando ya se había completado el rodaje: Jackson le pagó a Chandler 23 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial en 1994. Los términos de ese acuerdo prohibían al patrimonio de Jackson mencionar alguna vez a la víctima en una película. Fuqua y Logan rehicieron el guión, recortaron el final y debieron hacer nuevas filmaciones que costaron unos 50 millones de dólares. Es por eso que la historia concluye en 1988, antes de que surgiera cualquier acusación.

Algunos miembros de la familia Jackson se opusieron a la realización de la película. Janet no aparece. La hija de Michael, Paris, la calificó de “pura fantasía”.

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