Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir una opción diferente"

En una charla exclusiva con La Capital y en el marco de su visita a Santa Fe, el diputado nacional analizó la actualidad política del país y del peronismo. Además, reforma electoral, los outsiders y Cristina

En una mesa típica de camping, bajo los árboles del Parque Recreativo Municipal de Puerto General San Martín y con el mate esperándolo, Máximo Kirchner recibió en exclusiva a La Capital . Horas antes había tenido un encuentro con militantes, en el expuso los objetivos que postula para el peronismo nacional. “ Ayer (por el viernes) decía que busquemos un candidato que no sea solamente para un frente anti-Milei" , aseguró.

En el complejo de Puerto pasó la noche luego de la charla a auditorio desbordado en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho junto al intendente local, Carlos de Grandis, después recorrió el barrio Néstor Kirchner en la ciudad del cordón industrial y hasta habló con un vecino que agradeció por el plan de vivienda durante los gobiernos kirchneristas. Más tarde visitó Funes y, días antes, pasó por María Teresa, en el marco de una recorrida por Santa Fe junto a la diputada nacional Florencia Carignano y otros referentes justicialistas . De a poco, las elecciones presidenciales de 2027 comienzan a formar parte de la agenda política.

En una mañana fresca, el diputado nacional por Buenos Aires analizó la actualidad del país , fijó posiciones para el futuro del peronismo , defendió las Paso y se refirió al pastor e influencer Dante Gebel .

Siempre había invitación de los compañeros. Entendemos que la situación del país es para para salir a hablar, a recorrer, a escuchar. La charla en Puerto General San Martín fue un momento muy lindo de encuentro para compartir reflexiones, miradas que tenemos sobre la situación actual del país.

¿Qué ven del país?

Tenemos una mirada muy definida sobre las decisiones que se fueron tomando durante el gobierno de Milei. Hoy se empiezan a ver las consecuencias, lamentablemente, para para la mayoría de los argentinos. Obviamente, hay una porción muy chica que le va bien, pero a la mayoría no le está yendo bien.

Máximo Kirchner PGSM 25.4 VB (3) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

¿Y qué se lleva de Santa Fe?

Hay una preocupación común, sea el sur de Santa Fe, sea el conurbano de la provincia de Buenos Aires, o diferentes lugares del país. Después hay problemas singulares de las regiones, pero en términos generales está la problemática de los precios, los alimentos, los alquileres, el bajo poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, sean públicos o privados. La caída del consumo empeora la calidad de vida de la gente.

¿Qué lugar ocupa Santa Fe en el peronismo nacional?

Por su propio peso es la segunda o tercera economía nacional, tiene una potencia económica innegable, tiene un acervo cultural en Argentina y sus equipos de fútbol. Santa Fe es importante, de hecho, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo ha sido Agustín Rossi, históricamente. Incluso, Cristina vino varias veces, ya sea para inaugurar una planta en Timbúes o la última vez en el Congreso de Salud, en la Facultad de Psicología de Rosario. Lamentablemente, es una provincia que está empezando a sentir la falta de inversión del gobierno nacional con el abandono que hay de las rutas. Me gusta viajar por tierra. Algunas veces me voy a Río Gallegos, que son 3.000 km desde la ciudad de Buenos Aires manejando, y empezás a ver la falta de inversión en las rutas y eso preocupa.

¿Y cómo se soluciona?

En la charla planteé convocar a cualquier expresión política santafesina que tenga representación en el Congreso nacional a discutirlo. Presentamos un proyecto para una devolución de una parte de las retenciones que hoy se queda del gobierno nacional. Un estilo de Fondo Federal de la Soja de Cristina, que entregaba un 30% de lo recaudado a las provincias, y luego las provincias las distribuían entre los municipios. Eso hacía que las retenciones estuvieran entre un 23 ó 24%. Hoy están en 27% y se las queda todas Milei, y hubo enormes recortes. Ese proyecto permitiría que Santa Fe recupere hasta 190 millones de dólares de las restricciones y aliviaría la situación de los docentes o de los policías, mejorar los caminos rurales o también tener mejor capacidad de crédito para las pymes. En este caso, sería para que lo administre un gobernador que no es nuestro signo político. Y lo aclaro porque muchas veces quieren mostrar que los peronistas presentamos leyes para administrar recursos nosotros.

Máximo Kirchner PGSM 25.4 VB (5) Un vecino de Puerto General San Martín recibió a Máximo Kirchner con agradecimientos para su familia y el intendente Carlos de Grandis Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El peronismo y las elecciones de 2027

¿Cómo ve el estado de ánimo de la gente?

Cuando empezó el gobierno de Milei había mucha gente que, con razón, estaba muy enojada. Cuando vota a un presidente y asume, tiene derecho a estar ilusionada. Y tampoco uno tiene que ir a romper esas ilusiones a patadas sino que muchas veces, con el mayor de los tactos, ir contándole lo que va a pasar sin querer ser pájaro de mal agüero. Eso que contábamos se empezó a dar, y lo que hoy estamos viendo es que el votante eligió a Milei desde el enojo. Ese votante está sufriendo las consecuencias de una política que, en términos económicos y a partir de sus medidas, es irreversible.

Máximo Kirchner PGSM 25.4 VB (2) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Puntualmente, ¿cuál es el estado de ánimo del peronismo?

El peronismo, a veces, es como un dodecaedro. Los sectores que organizan en el barrio, universidades, escuelas o fábricas que tienen ánimo, ganas de pelear, pero también sufren las consecuencias. Un militante político tiene los mismos problemas que cualquiera: le cuesta viajar en colectivo o el alquiler. Aun así, decide militar y organizarse. Planteamos que no sirve destruir al adversario para ganar una elección. Y es uno de los dramas que tiene la Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence.

¿Por qué?

Cuando alguien gestiona bien, gestiona bien y punto. Puede venir del peronismo, puede venir del radicalismo, puede venir de expresiones provinciales o municipales. Muchas veces nos atamos a cuestiones partidarias que son un sinsentido. Algunos pensaron que el Frente de Todos debía ser solamente un frente anti-Macri para que él no esté en el poder, pero vos tenés que mejorar la calidad de vida de la gente, poner en valor los recursos de los bienes naturales que tiene la Argentina, salarios dignos para las personas, y construir ese contexto de salario digno y no es fácil. No se hace un día para otro. La sociedad se termina cansando que los dirigentes vengan y digan que en cuatro días le van a solucionar los problemas, porque es imposible. Es un reduccionismo enorme que, con la capacidad que tenemos de generar ideas, de administrar el Estado, nos direccionemos solamente a que hay que ganarle a Milei. No me interesa destruirlo, me interesa que en la elección juntemos más votos y, cuando seamos gobierno, estemos a la altura de la circunstancia.

Máximo Kirchner PGSM 25.4 VB (4) Máximo Kirchner, Carlos de Grandis y Florencia Carignano Foto: Virginia Benedetto / La Capital

¿Hay un peronismo en el Amba y otro en las provincias?

No son tan distintos. Tienen singularidades, otra forma de vida, otro ritmo. Eso se puede ver en cómo se ven los temas. En los pueblos del interior la inseguridad es una, en las grandes urbes se vive de otra, en las grandes urbes el acceso a la cultura y al teatro es enorme, en los pueblos del interior es más reducido. Pero hay un patrón común también. Muchas veces se intenta sacar ventajas en la política diferenciando peronistas cuando los gobernadores no cuidan el mango de la provincia y la administración del Estado de los intendentes no llega la gente. Puede haber diferencias, pero no tienen nada que ver con la idiosincrasia de los lugares.

¿Se puede hablar de candidatos del peronismo para 2027?

Queremos que sea Cristina y entendemos que hay proscripción. Los cultores de la república y las instituciones no dicen nada cuando un presidente dice que la metió presa, y que seguirá presa mucho tiempo, en una situación totalmente anómala. Para nosotros, Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna. Hace seis meses que simplemente tuitea y, aún así, sigue teniendo el reconocimiento del pueblo argentino. Si no logramos romper la proscripción, deberemos buscar quién exprese esos intereses de la mejor manera y despierte confianza. Debemos buscar un candidato que no sea sólo para hacer un frente anti-Milei y después vemos qué pasa, sino que tengamos dos, tres y hasta cuatro líneas bien claras. Queremos construir una opción que permita que el país se libere del lugar donde lo están llevando. Hace diez años que la Argentina entró en un tobogán y nunca encuentra el arenero. Es una caída que perjudica a la mayoría de la gente que nunca más encontró un contexto que le permitiera soñar.

Actualidad de la política argentina

Se viene la reforma electoral y las Paso están en el centro de la discusión.

El peronismo fue el creador de las Paso, como gobierno. Es un instrumento. Miremos lo que pasó en Perú y el nivel de fragmentación que llevó a que todavía aún no se conocen los resultados. Entonces, las Paso ayudan, en principio a la no fragmentación. Después podés utilizarlas o no. Obviamente que muchas veces, cuando la sociedad empieza a ver que vota, vota y va a votar, y las soluciones no aparecen, siente frustración. Pero va a tener que seguir asumiendo que tiene que ir a votar. Entiendo el enojo de cualquier persona o el cansancio. Lo que no puede es retirarse de la discusión pública. Y mientras pueda incidir, tiene que incidir. Lo poquito que pueda incidir, tiene que hacerlo.

Máximo Kirchner PGSM 25.4 VB (1) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La figura de Dante Gebel irrumpió casi sin pedir permiso...

Hay como una tendencia en los consultores de la política a buscar outsiders y a ver quién encuentra al más raro. En Chile hay un candidato que ya se presentó dos veces a presidente, que no vive en ese país y salió tercero. Y aparecen estos dos personajes. Pero un presidente no se hace de un día para otro. La experiencia tiene un valor siempre y formar personas que tengan esa experiencia lleva mucho tiempo, porque tenés que estar preparado para situaciones de extrema presión, y no es para cualquiera de eso. Después, me parece bárbaro. Ojalá Gebel venga a vivir al país, más allá de si será candidato o no, y ayude a los argentinos.

¿Cómo está Cristina?

Cristina es muy firme. Y a veces hasta inescrutable. Entrena todos los días, devora libros de todo tipo y ahora está leyendo sobre inteligencia artificial aplicada a la producción y la protección de los datos de las personas. Ahí aprovecho, aprendo y pregunto. Lamentablemente, le redujeron las visitas de una manera inexplicable, que confirma todo aquello que venimos diciendo, la doble vara en el Poder Judicial argentino. Sólo puede recibir gente dos días y durante dos horas. Pero no la pueden quebrar. La entereza que tiene Cristina no la tiene ninguno de los jueces que la condenó. También hay una situación que es innegable: todo lo que hacen es porque es mujer.