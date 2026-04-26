Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Frimetal, que ensambla la marca en la ciudad, frenará desde mayo su línea de frío tras abandonar la producción de cocinas. La firma pasó de 750 trabajadores a 250 y podría quedar con apenas 150 operarios.

En medio de una caída del consumo y la presión de los productos importados, la empresa Frimetal, que ensambla la marca Electrolux en Rosario, cesará la producción de heladeras a partir de mayo. La medida, que aún aguarda confirmación oficial del directorio internacional, profundiza un plan de achicamiento que ya había derivado en el abandono de la producción de cocinas en enero.

La compañía planea detener por completo su línea de frío, lo que marca el fin de la manufactura local de uno de sus artículos más tradicionales. Este retroceso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una secuencia de repliegues de producción nacional de Frimetal que comenzó a principios de año.

El cese de la línea de heladeras tendrá un impacto directo en el ámbito laboral. La planta, que originalmente contaba con 750 trabajadores , hoy mantiene solo 250 . Las proyecciones internas indican que, una vez concretada la parada, la nómina podría reducirse a apenas 150 operarios , destinados exclusivamente a las tareas que aún queden activas.

En el nuevo esquema de supervivencia, Frimetal dejará de fabricar cocinas y heladeras para sostener una operatividad mínima. Fuentes con acceso a información de primera mano detallaron que la planta "quedará produciendo momentáneamente solo freezers y lavarropas", mientras que para el resto de los productos la decisión es definitiva: "Ya no se frabrian más acá". De este modo, la planta de Rosario transita desde una estructura productiva hacia un modelo de importación.

La industria santafesina está en caída

El contexto provincial refleja la gravedad del cuadro. La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) advirtió en su último informe que la producción industrial en la provincia registró una caída del 14,9% interanual solo en febrero, y que el 76% de las ramas industriales presentó menor actividad. En particular, el rubro de línea blanca (aparatos de uso doméstico) sufrió un derrumbe del 37,2% frente al año anterior.

La entidad fabril atribuyó la contracción a la pérdida de poder adquisitivo de las familias y a una "apreciación cambiaria" que dificulta la competencia frente a los bienes importados. A ello se suman las altas tasas de interés y los mayores costos financieros, que conforman un entorno donde la inversión productiva pierde viabilidad.

A nivel nacional, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) reportó en marzo que la utilización de la capacidad instalada en el sector metalúrgico cayó al 41,8%, más de cinco puntos por debajo del año previo. Más de la mitad de la infraestructura metalúrgica del país permanece ociosa. Según el relevamiento, "6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos" en su producción en el corto plazo, lo que consolida un panorama de parálisis que ya afecta a firmas emblemáticas como Frimetal.