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Estrenos de cine en Rosario: terror, thriller político y el regreso de "El diablo viste a la moda"

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 23 de abril. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

23 de abril 2026 · 06:30hs
El diablo viste a la moda 2 tendrá un pre-estreno en los cines de la ciudad

"El diablo viste a la moda 2" tendrá un pre-estreno en los cines de la ciudad

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>> Leer más: Las películas más esperadas del otoño: grandes directores, sagas y secuelas

Los estrenos del jueves 23 de abril

- "El mago del Kremlin"- Francia (Título original: “Wizard of Kremlin”). 144 minutos.

Desde Francia llega este thriller político dirigido por el francés Olivier Assayas, una historia que se adentra en el caos postsoviético en la Rusia de los años 90 y en los mecanismos ocultos del poder.

"El mago del Kremlin" sigue la historia de Vadim Baranov (Paul Dano), un joven artista y productor de televisión que, gracias a su carisma y habilidad, logra infiltrarse en las altas esferas políticas hasta convertirse en asesor de Vladimir Putin, interpretado por Jude Law. Ambos comienzan a moldear la nueva Rusia en un contexto atravesado por la incertidumbre, las disputas internas y la ambición desmedida.

En Kremlin, en un escenario donde la información es poder y la verdad se vuelve relativa, la película construye un relato sobre la manipulación, las estrategias y los vínculos que definen el rumbo de un país.

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- "El bufón 2" - Estados Unidos (Título original: "The Jester 2"). 87 minutos.

El terror también tiene su espacio en la cartelera de esta semana con esta propuesta dirigida por Colin Krawchuk, que mezcla suspenso, horror y juegos mentales en una noche donde nada es lo que parece.

En la noche de Halloween, una joven ilusionista se enfrenta a su prueba más letal cuando se cruza con El Bufón, una entidad asesina que transforma trucos y juegos en trampas mortales. Protagonizada por Jessica Ambuehl, Kaitlyn Trentham y Hassen Kacem, la película propone una narrativa donde cada ilusión es un engaño y cada escape una mentira. Para sobrevivir, el protagonista deberá usar todo su ingenio antes de que el espectáculo termine y el telón caiga para siempre.

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-"La princesa y la flor mágica" - Polonia (Título original: “Proud princess"). 84 minutos.

En la cartelera de esta semana también hay animación para toda la familia con esta propuesta polaca dirigida por Radek Beran y David Lisy.

La historia sigue al joven y apuesto rey Benjamín, quien decide conquistar el corazón de la princesa Carolina tras quedar cautivado por su retrato. Luego de ser rechazado, se disfraza de jardinero para infiltrarse en su castillo y acercarse a ella.

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>> Leer más: Luis Puenzo: una deriva cinematográfica más allá del Oscar

- "El diablo viste a la moda 2"- Estados Unidos (Título: "The devil wears Prada"). 120 minutos. (Pre- estreno).

Después de tanta espera, llega en un pre-estreno el miércoles 29 “El diablo viste a la moda 2". Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

Meryl Streep vuelve como Miranda Priestly, editora de la ficticia revista de moda “Empire” , Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel. Esta vez, Miranda, en medio de la crisis de los medios gráficos, se ve enfrentada a su ex asistente Emily, ahora una ejecutiva altamente influyente.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de abril, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

>> Leer más: ¿Fanático del 10? La sorpresiva aparición de Maradona en la serie de Harry Potter

  • “La posesión de la momia”: (Suspenso) La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia devastada queda en shock cuando la niña regresa, y lo que debería ser un reencuentro feliz se convierte en una pesadilla viviente
  • “Memoria de una madre”: (Suspenso) Un matrimonio adopta a Genaro, quien al llegar a su nuevo hogar sospecha que su familia sufre un asedio paranormal que los mantiene en un estado de angustia y pesadumbre. Junto a su hermana Nuria, Genaro deberá enfrentar una presencia maligna que habita en las paredes de la casa y trae consigo sucesos siniestros. Es un relato de horror anclado en un drama áspero sobre personajes portadores de un profundo dolor.
  • “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.
  • “El drama”: (Comedia) Una de las películas más esperadas del segundo trimestre del año es “El Drama”, una comedia romántica que combina amor, tensión y giros inesperados, y que ya genera gran expectativa entre el público. Profundamente enamorados y en plena cuenta regresiva para el día de su boda, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado.
  • “Nuremberg: el juicio del siglo”: (Thriller) En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek) recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio exmariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis.
  • "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.
  • “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.
  • “Proyecto fin del mundo”: (Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol.

>> Leer más: "Memoria de una madre", la película con sello rosarino que recorre el mundo

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

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