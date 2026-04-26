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La Calle Recreativa sorprendió este domingo a las familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

La mañana en el túnel del parque España estuvo marcada por una propuesta diferente que implicó café de especialidad y música electrónica

26 de abril 2026 · 15:54hs
La calle recreativa tuvo su primer Coffee Rave en el túnel Arturo Illia. 

La calle recreativa tuvo su primer Coffee Rave en el túnel Arturo Illia. 

La calle recreativa vivió una experiencia distinta cuando este domingo por la mañana se armó una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia. Además de la propuesta musical, varios stands de café de especialidad mediaron el encuentro.

El evento de esta mañana en la calle recreativa forma parte de una tendencia que se populariza cada vez más. Se trata de los Coffee Raves, que se consolidan como una alternativa en auge para quienes eligen socializar durante el día sin el consumo de alcohol.

Lo cierto es que el fenómeno comenzó en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo hasta llegar a la Argentina. La idea es simple: dormir bien, levantarse temprano, esquivar la resaca y salir a bailar a la mañana.

El túnel Arturo Illia, donde todos los domingos a la mañana es atravesado por miles de rosarinos que salen a caminar, correr, andar en rollers, bici o monopatín se convirtió en un espacio de música electrónica, café y luces.

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La Molienda, Kaffetto, Bold, Ruffo, Remake House y Café Chico fueron los populares locales rosarinos que pusieron su stand en el túnel y sirvieron café a partir de las 8.30 de la mañana hasta casi el mediodía.

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Mientras tanto, entre cafés y croissants, sonaron sets a cargo de los DJ’s Nicolás Mancinelli y Facundo Donadio. Algunos se quedaron bailando mientras que otros atravesaron el túnel esquivando a la multitud con cierta dificultad.

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Lo cierto es que la propuesta, a pesar de llevarse adelante desde muy temprano, hizo que muchos rosarinos recuerden los años de Tunelmanía, el popular boliche que funcionó allí en la década del setenta.

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A plena luz de día, el túnel Arturo Illia se convirtió en una especie de discoteca diurna sin alcohol. Esta primera edición fue un éxito por lo que no sorprendería que se replique en el futuro.

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