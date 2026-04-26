Se va abril: ¿Zafamos del dengue o puede haber un brote?
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Se va abril: ¿Zafamos del dengue o puede haber un brote?

La Capital | Salud | dengue

Después de la epidemia histórica de 2023/2024 hubo muchos menos contagios en 2025. En lo que va de este año no se registraron casos autóctonos en Rosario. ¿Ya pasó?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

26 de abril 2026 · 07:45hs

El último gran brote de dengue que atravesó la Argentina fue también histórico en Rosario. Ocurrió en la temporada 2023/2024. Se inició en noviembre y abarcó los meses de febrero y marzo de 2024 extendiéndose hasta julio. En los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025 se produjo otro brote, pero mucho menor. El problema de salud que ya es endémico en el país, en especial en el noreste y noroeste, viene alertando a las autoridades sanitarias al punto que el año pasado se puso en marcha una campaña de vacunación gratuita, para ciertos grupos, además de reforzarse a nivel de la provincia de Santa Fe y en Rosario las medidas de prevención, comunicación para que le población esté atenta y operativos de bloqueo para que se pueda controlar al Aedes aegypti, el mosquito que provoca el dengue.

Todo indicaba que durante el verano de 2025 y los primeros meses de 2026 se podía dar algún brote, ya que el transmisor está instalado en Rosario, como en muchas otras localidades del país. Entrando casi al mes de mayo aún no hay casos autóctonos (solo se detectaron algunos importados, de personas que se diagnosticaron acá pero se contagiaron en otro lugar). ¿Esto significa que la ciudad está a salvo de un brote? En tiempos lluviosos, aunque más frescos, ¿puede multiplicarse el mosquito y ponernos en riesgo?

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La Capital consultó a Analía Chumpitaz, médica epidemióloga, directora de Promoción y Prevención de la Salud de Santa Fe, explicó que tanto para dengue como para chikungunya (otra enfermedad que transmite el Aedes) "no hemos tenido hasta el momento casos confirmados autóctonos en la provincia de Santa Fe".

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Cuidado con el Chikungunya

"Estamos más preocupados por chikungunya que con dengue en el país", advirtió la funcionaria de Salud.

Si bien ambas enfermedades son provocadas por el mismo vector (no se transmiten de persona a persona) tienen diferencias. El dengue se caracteriza por dolor muscular, dolor detrás de los ojos y tiene riesgo de hemorragias, mientras que la otra presenta dolor articular intenso y persistente, que puede durar meses.

Las dos tienen riesgo de complicaciones y posible mortalidad.

"Hay brotes de chikungunya en distintos puntos del país en este momento. El foco se centra en Jujuy, Salta y Tucumán que es son el epicentro del brote, pero también hay en Santiego del Estero, Catamarca y Buenos Aires", dijo la médica.

En las últimas semanas, además se detectaron casos en CABA y en Córdoba.

"En Santa Fe tenemos casos probables con antecedentes de viaje a Bolivia", detalló.

"Estamos atentos"

Con los antecedentes que tiene el país y los brotes que se están dando en varias provincias, ahora de chikungunya, "estamos muy atentos en relación a estas enfermedades", dijo Chumpitaz.

"No terminó la temporada de ninguna de las dos", puntualizó la especialista. Y agregó: "Justamente los meses de abril y mayo son los que hay más cantidad de mosquitos, por lo que estamos aun en situación de riesgo".

Para evitar cualquiera de las dos las acciones preventivas son las mismas. Salvo la vacuna, que no existe para chikungunya ("no sirve la de dengue aún cuando el Aedes sea el transmisor").

Antecedentes y cuidados

El 2023 ya fue un año complicado para Rosario (y Santa Fe en general) en lo relativo al dengue y se estima que el 2024 no será mejor. Las condiciones climáticas con mayor aumento de la temperatura y períodos de lluvia abundante brindan las condiciones propicias para nuevos brotes, además, la circulación del virus ya es constante en muchas provincias del país: en esos territorios la enfermedad se considera endémica. Esto es algo que podría pasar este año en Santa Fe.

Empezó a suceder que la presencia del mosquito que produce la enfermedad ya se advierte a lo largo del año y no solamente en las temporadas que solían ser las más críticas como la primavera y el verano.

Rosario tuvo brotes muy importantes en la última década (el 2016 registró una gran cantidad de casos leves, moderados y severos). En 2020 hubo varios fallecidos por esta causa. En marzo y abril de 2023 los casos llegaron a duplicarse en Rosario cada 48 horas e incluso se sumaron varias personas con chikungunya (que también se transmite por picadura de este insecto). Pero la temporada de finales de 2023 y principio de 2024 se llevó el récord.

Descacharrado y repelente

El mosquito se cría dentro de los hogares (casas, departamentos) en patios y balcones, en todo objeto que pueda acumular algo de agua, incluso en mínimas cantidades, como una tapita de gaseosa o bebederos de animales.

"El descacharrado y el uso de repelente siguen siendo las medidas más eficaces para combatir el dengue", dijo Chumpitaz, quien pidió a la población que no se descuide y revise diariamente los espacios donde puede acumularse agua limpia, que es donde se reproduce el mosquito. Incluso, los lugares pequeños suelen ser los elegidos para poner las larvas.

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¿Y la vacuna?

En la Argentina, la vacuna contra el dengue, de laboratorio Takeda, fue aprobada por la Anmat en 2023. Es una vacuna tetravalente que protege contra los cuatro serotipos del dengue y se administra en el sector privado desde noviembre de 2023. Es necesario aplicarse dos dosis separadas por tres meses. La cobertura total se alcanza con el esquema completo.

Está indicada para personas a partir de los cuatro años, tengan o no antecedentes de dengue. Se requiere receta médica. En el sector público está destinada a determinados grupos, en forma gratuita. Quienes quieran vacunarse y no estén comprendidos en esas franjas, se puede conseguir en farmacias y también en el vacunatorio de grupo Oroño.

La vacunación es una más de las estrategias para evitar complicaciones por dengue, enfermedad que causa dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y que puede agravarse por hemorragias. El calor y la humedad colaboran con la proliferación de las larvas y aumentan significativamente la cantidad de mosquitos por lo que los casos empiezan a trepar sobre fin de año. Sin embargo, se han detectado en Rosario larvas e insectos durante todas las temporadas, incluso cuando hace frío.

La campaña gratuita de vacunación contra el dengue está destinada a:

  • Población Objetivo: Principalmente jóvenes de 15 a 19 años, personal de salud, seguridad, bomberos y personal municipal de operativos territoriales (20 a 59 años).
  • Zonas Priorizadas: Departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, General Obligado y áreas seleccionadas en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
  • Vacuna: Se aplica la vacuna tetravalente Qdenga (laboratorio Takeda), la cual demostró seguridad y eficacia.
  • Esquema: Consta de dos dosis con un intervalo de 3 meses entre ellas.
  • Acceso: Es gratuita en efectores públicos de salud, con enfoque territorial.
  • Estado de la Campaña (a febrero de 2026): Más de 159.000 vacunas colocadas, con el 62% de la población objetivo habiendo completado el esquema con dos dosis.

dengue

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