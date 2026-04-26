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Luca Regiardo: "En Newell's cambiamos la mentalidad y ahora competimos todo el partido"

Luca Regiardo, el joven capitán de Newell's valoró el punto por cómo se dio el partido. "Estamos por el buen camino", resaltó

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

26 de abril 2026 · 21:08hs
“Este tiene que ser el piso para el próximo campeonato”

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

“Este tiene que ser el piso para el próximo campeonato”, destacó el volante de Newell's.

La igualdad en el Parque sirvió para extender la racha sin derrotas y esa línea de análisis y evaluación fue compartida por los jugadores de Newell's luego de la parda con Instituto en la despedida del Coloso en este torneo. El tanto de Juan Ignacio Ramírez, luego de un gol en contra que parecía provocar otra vez no tan viejos nubarrones, representó una conquista que lo deja con al menos con un guiño de apoyo de cara al segundo semestre competitivo.

Cambiamos la mentalidad y ahora competimos todo el partido. Estamos por el buen camino”, resaltó Luca Regiardo el capitán leproso, quien tuvo que ir a la rueda de prensa en lugar del expulsado Frank Kudelka.

>>Leer más: Luca Regiardo y su sueño en Newell's: "Me muero por hacer mi primer gol"

Regiardo nota una mejora en Newell's

”Esos cinco partidos sin perder hablan claramente de una mejora. Tiene que ser el piso para el próximo campeonato”, confió el volante central rojinegro.

En relación a lo que queda del torneo Apertura, el choque frente a Vélez en el Fortín de Liniers y a su figura como capitán, apuntó: “Me están pasando cosas muy lindas de manera personal, para mí ser capitán es un gran orgullo y queremos terminar el torneo de la mejor manera”.

Sobre el desarrollo de un pleito que se complicó por momentos, el joven volante de 19 años indicó que “el resultado fue justo por como se dio el partido. Tuvimos ocasiones más claras, pero el punto sirve por como se dio el cotejo”.

>>Leer más: Newell's no le pudo dar una alegría a sus hinchas, pero rescató un punto y no es poca cosa

Regiardo vio un partido duro

Y profundizó el análisis: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, vinieron a buscar el partido porque quieren clasificar, pero para nosotros creo que fue un buen punto”.

Y amplió: “Venimos de un momento malo y ahora estamos haciendo todos un buen trabajo. Sabemos que hay que seguir mejorando, pero mostramos que cambiamos la mentalidad. Ahora competimos todo el partido. Y lo demostramos en estos últimos cinco partidos donde no perdimos”.

Acerca de la pobre tarea del juez Bruno Amiconi, y la decisión de cambiar la expulsión del zaguero rival Regiardo prefirió no ser tan duro y confió que “la explicación del árbitro dentro de la cancha fue que no fue un golpe suficientemente duro y fuerte. Pero mejor no me quiero meter en ese tema. No tenemos que focalizar en eso”.

Ramírez piensa en ayudar

El Colo Ramírez, que parece que empieza a amigarse con el gol, afirmó: “Cuando entro sólo pienso en ayudar al equipo. Todos estamos para eso. A veces le toca a uno, a veces le toca a otro, pero todos entendimos que tenemos que dar todo. Hay que seguir este camino”.

“Demostramos que el equipo da pelea y que estamos mejorando en el torneo. La idea es continuar con lo que estuvimos mostrando en los últimos partidos”.

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