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Newell's se despide de sus hinchas ante Instituto y buscará otro triunfo en el Coloso

Newell's jugará este domingo, a las 17.30, su último partido en el Apertura en condición de local, donde solo ganó una vez. Está en alza y no debe frenarse

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

26 de abril 2026 · 06:10hs
Facundo Guch maniobra en el último partido entre Newell’s y Unión. La Lepra ganó y quiere repetir ante Instituto.

Marcelo Bustamante

Facundo Guch maniobra en el último partido entre Newell’s y Unión. La Lepra ganó y quiere repetir ante Instituto.

Newell’s se despedirá de sus hinchas, hasta la segunda mitad del año. Este domingo, a las 17.30, jugará por última vez en el Coloso por el torneo Apertura, con mejores expectativas que las que hubo previa a cada presentación en casa durante el primer semestre.

Una esperanza que renació a partir de la primera victoria conseguida de local (Gimnasia de Mendoza 1-0) y los dos triunfos fuera de Rosario (Central Córdoba de Santiago 3-1 y Unión 3-2), con un empate en el medio en el Parque (San Lorenzo (0-0).

Todo a raíz de que Frank Kudelka enderezó al equipo y logró que se despegue del fondo de una tabla anual que define un descenso.

Esta tabla que hasta hace poco tanto angustiaba, aunque una mejor realidad no da margen para relajarse, porque todavía falta un montón y el equipo no está a salvo.

Necesitan ganar, por diferentes desafíos

Precisamente, porque lucha continúa, la victoria vuelve a instalarse como una necesidad inmediata y es lo que intentará conseguir contra Instituto, que perseguirá el mismo objetivo pero para perseguir la clasificación a la fase final de la Liga Profesional. Algo que por el momentono está consiguiendo.

>> Leer más: Newell's vs Instituto por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Si el fútbol es un estado de ánimo, el plantel rojinegro se encuentra en su mejor momento en ese aspecto. Porque dejó atrás la serie de malos resultados que había amplificado las críticas y generado una atmósfera asfixiante.

El ánimo se renovó y el triunfo sobre Unión representó un estímulo todavía mayor. Por el adversario que tuvo enfrente y porque lo superó en su cancha. Una victoria que le puso un condimento más, y especial, a la racha invicta.

Newell's llega con envión

El partido contra Instituto encuentra a Newell’s en alza en su juego y en su espíritu. Fortalecido y de buen ánimo para buscar los tres puntos. Las condiciones están dadas para que no le resulte imposible.

El equipo evidencia una mayor agresividad en todas las facetas de su juego. El gol dejó de costarle horrores y defendiendo es mucho más aguerrido.

En el aspecto ofensivo, Newell’s tiene en Walter Mazzantti un jugador desequilibrante que puede convertirse en una opción interesante para abrir esta tarde a la defensa cordobesa. Jerónimo Russo, de buena actualidad, es otra variante interesante para penetrar por afuera.

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Jer&oacute;nimo Russo marc&oacute; un golazo en la cancha de Uni&oacute;n para la victoria de Newell's.

Jerónimo Russo marcó un golazo en la cancha de Unión para la victoria de Newell's.

Pero la Lepra necesita de más futbolistas, para no depender de unos pocos. Una mayor y mejor compañía le brindará mayores opciones de ataque y alternativas para llegar al gol.

Es lo que se espera de Facundo Guch, que por momentos insinúa capacidad para desnivelar en base a la gambeta, de Luciano Herrera, sin el nivel de la temporada pasada, de Armando Méndez, con proyecciones sin la finalización correcta, y de Rodrigo Herrera, irregular en su conexión con los compañeros de ofensiva.

El regreso de Cóccaro y Salomón

El centrodelantero que presente Newell’s en el Coloso también es un aspecto a tener en cuenta. Porque durante todo el torneo fue una de las deudas del equipo.

>> Leer más: Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Matías Cóccaro, que se recuperó de la lesión que le impidió estar contra Unión y quizás aparezca hoy entre los once, es el titular pero con problemas físicos que le impiden tener continuidad y goles. Su oficio es valioso, pero no alcanza.

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Mat&iacute;as C&oacute;ccaro tiene oficio para jugar de centrodelantero, pero las lesiones lo condicionan.

Matías Cóccaro tiene oficio para jugar de centrodelantero, pero las lesiones lo condicionan.

Y si el ex-Huracán se sienta contra Instituto en el banco, otra vez jugará desde el inicio Francisco Scarpeccio, que recién empieza a dar sus primeros pasos y necesita acomodarse a la exigencia de la máxima categoría del fútbol argentino.

El retorno de Oscar Salomón a la zaga, por Nicolás Goitea, luego de faltar contra Unión por lesión, es positiva. Hasta la distensión que lo marginó, estaba creciendo y le daba una mayor fortaleza a la defensa.

Esta tarde le tocará la misión de obstaculizar al centrodelantero Nicolás Guerra cuando se mueva por su zona. Y a estar atento a la cobertura de Russo, que tendrá un enfrentamiento en principio riesgoso contra el extremo colombiano Jhon Córdoba.

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Salom&oacute;n, que volver&aacute; al once de Newell's, y Salcedo van arriba con Arboleda, de&nbsp; Banfield.

Salomón, que volverá al once de Newell's, y Salcedo van arriba con Arboleda, de Banfield.

Newell’s se cruzará con un equipo intenso y dinámico, que no opta por la cautela pero tampoco asume con determinación el protagonismo. Esto le demandará al conjunto rojinegro ser muy astuto, mantener la calma y el orden. Y encontrar los recursos para explotar el juego directo que es lo mejor que le está rindiendo.

Con cuatro equipos por debajo en la tabla anual, Newell’s depende de sí para mantenerlos a distancia y por qué no sacarles mayor diferencia. Por eso una victoria sería un buen cierre en el Coloso.

Las formaciones:

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luciano Herrera; Matías Cóccaro o Francisco Scarpeccio. DT: Frank Kudelka.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Hora y TV: 17.30 - TNT Sports.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Arbitro: Bruno Amiconi.

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