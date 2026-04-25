Cuáles son las tres publicaciones más compartidas en la historia de Instagram

Tras la viralización del reciente video de Jungkook, varios usuarios se preguntaron cuáles fueron los posteos que mayor alcance tuvieron

Instagram es una de las redes sociales con mayor porcentaje de crecimiento desde su lanzamiento . Las celebridades de diferentes rubros no son ajenos a esto, aprovechan la magnitud del alcance que proporciona la plataforma y por ello deciden compartir su vida a través de historias y publicaciones.

En el caso de las celebridades, al ser figuras públicas y contar con millones de fanáticos a nivel mundial, hace que sus cuentas lleguen a sus seguidores, quienes deciden interactuar con cada una de ellas mediante likes, reposteos y comentarios. Además, la red cuenta con la posibilidad de reenviar contenido favorito o de interés a otros usuarios.

Para poder realizar esta función, hay que buscar la publicación que se desea compartir, ya sea propia como de otra persona, y mantener el dedo pulsado sobre el botón de compartir que hay en esa publicación. Luego, el usuario puede elegir a la persona a la que desea que le llegue dicho posteo.

A lo largo de la historia hay imágenes que no quedaron simplemente en el feed personal, sino que escalaron masivamente al punto de convertirse en emblemáticas de la plataforma. A continuación, estas son las fotos más famosas de la historia de Instagram que fueron compartidas entre usuarios.

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Top 3 publicaciones más compartidas en Instagram

1. Lionel Messi

Con más de 301 millones de "compartidos", la foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha es la más compartida de la historia en la plataforma Instagram, luego del triunfo de la Selección en el Mundial de Fútbol masculino en Qatar.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", comienza la publicación del capitán de la Selección en la que levanta la Copa en el estadio y que ya superó los 74 millones de "likes".

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2. Taylor Swift

El anuncio del casamiento de Taylor Swift con Travis Kelce llegó a más de 10 millones de reenviados. La publicación contó con varias fotos que documentan cómo fue la propuesta. La frase que acompañó las imágenes fue: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

Las imágenes revelan que el jugador de fútbol americano le propuso matrimonio a la cantante estadounidense en un jardín decorado con una gran cantidad de flores blancas, rojas y rosas. En una de esas fotografías se observa el momento en el que el deportista está de rodillas, ofreciéndole el anillo de compromiso a la cantante.

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3. Jungkook

Jungkook, el cantante de BTS, llamó la atención en redes sociales tras publicar un video conduciendo una moto mientras suena “Hooligan”, uno de los temas más comentados del álbum ARIRANG. El clip, compartido como parte de la tendencia viral de “Hooligan biker trend”, alcanzó a millones de fanáticos, al punto que fue compartida por más de 1,8 millones de usuarios.