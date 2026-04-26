Parque España: ya se completó el 25 % de los trabajos de recuperación de los muelles

Desde la provincia destacan que las obras avanzan en tres frentes de obra: sobre la barranca, el río y en la explanada. Continúan las tareas nocturnas

Con tres frentes de obra activos, sobre la barranca, en el lecho del Paraná y en la explanada, ya se completaron un 25 % de los trabajos que permitirán rehabilitar los muelles del parque España , siniestrados hace tres años. Desde el gobierno provincial destacaron que la recuperación histórica de este espacio público es una de las obras emblemáticas que la provincia realiza en Rosario.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recorrió la obra y brindó información sobre los avances. Según precisó, los trabajos ya muestran un avance del 25 % y máquinas y operarios mantienen la actividad tanto durante el día como en horario nocturno.

“ La obra avanza actualmente en su etapa estructural, con máquinas activas sobre el río y en la barranca, i ncorporando equipamiento específico para acelerar los procesos constructivos. Para el gobernador Maximiliano Pullaro, esta obra simboliza la transformación de un espacio emblemático y querido por los rosarinos que es utilizado todo el año. Seguimos demostrando que cuando el Estado se administra bien, los impuestos regresan a los vecinos en obras”, remarcó el ministro Enrico.

Sobre el desarrollo de la obra, Enrico precisó que el primer frente de trabajo “está construyendo la protección de la barranca , donde se está volcando piedra de diferente granulometría para lograr aportar el peso necesario y evitar los desplazamientos de la base”.

“Por otro lado, exactamente donde hace unos años se desplomó parte de la explanada, seguimos trabajando con la ejecución de los pilotes; hoy estamos hormigonando el pilote 27 sobre un total de 50. Esta es la tarea más crítica de la obra en general y ya contamos con una avance del 60 % aproximadamente en este ítem. En las últimas semanas, añadimos una grúa a la obra para destinar un pontón específicamente a la tarea de pilotaje” contó sobre el segundo frente de trabajo.

Y finalmente, respecto al tercer frente de trabajo, dijo que “estamos ejecutando los cabezales y vigas que van sobre los pilotes donde se van a apoyar las nuevas losas que estamos armando en obra y que conformarán la renovación y ampliación de la explanada del Parque España. La tarea de montaje de las losas está prevista para comenzar en los primeros días de mayo”.

“Mientras se avanza con estas tareas en obra, se está trabajando aparte en los legajos ejecutivos de arquitectura para definir todo lo relacionado a pisos, barandas, luminarias y desagües. Estos trabajos comenzarán a ejecutarse en los próximos meses al igual que la desembocadura del conducto Mitre, donde se abrirá un nuevo frente de trabajo”, cerró el ministro.

Una obra histórica y emblemática

Las tareas para esta recuperación histórica implican para el Gobierno Provincial una inversión superior a los 19.000 millones de pesos y se incluye en el plan de infraestructura urbana articulado con la Municipalidad a través del Acuerdo Rosario.

De esta manera, la intervención en el Parque España representa una decisión política de recuperar un espacio central para la ciudad, garantizando condiciones de seguridad, durabilidad y uso intensivo. Con trabajo sostenido y planificación, la Provincia avanza en una obra que va transformar uno de los sectores más emblemáticos del vínculo de Rosario con el Río Paraná.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Supercemento SAIC y Obring S.A., con un plazo de obra previsto de 540 días.