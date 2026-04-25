La Capital | La Ciudad | ONG

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

De La Huerta a la Olla, un proyecto de STS Rosario, necesita voluntarios y donantes para continuar la entrega de alimentos a una veintena de comedores de Rosario

Matías Petisce

Por Matías Petisce

25 de abril 2026 · 06:30hs
Mujeres integrantes de los comedores a los que llegan los alimentos de la ONG.

Mujeres integrantes de los comedores a los que llegan los alimentos de la ONG.

En plena crisis económica y alimentaria, que alcanza a casi el 60 por ciento de la población infantil bajo la línea de pobreza, el proyecto solidario y autogestivo De la Huerta a la Oll" de la asociación civil STS Rosario continúa con su campaña de donación de alimentos agroecológicos de productores de la zona a una veintena de comedores de Rosario y alrededores, como lo hace desde la etapa más cruda de la pandemia. Sin embargo, busca voluntarios y más donantes para cubrir una necesidad alimentaria cada vez mayor en la población. "Nuestro objetivo es lograr que haya una política pública capaz de impulsar la agroecología", destacó Delfina Eckart, integrante de la ONG rosarina.

De la Huerta a la Olla surgió como una iniciativa de STS Rosario apenas iniciado el aislamiento en el país. "Nos contactamos con actores clave para poder ofrecer una ayuda tanto a organizaciones benéficas de la ciudad como a productoras, productores y distribuidores de alimentos agroecológicos del Gran Rosario, a través de un intenso trabajo voluntario que gestiona aportes de donantes que permiten poner en marcha las compras", reseñó Delfina.

Alimentos frescos y saludables

La integrante de DHO recordó que en aquella época "florecían ollas populares por todos lados y muchos comedores que nacieron en esa época son los que seguimos ayudando. Nosotros nunca vamos a llegar con tanta periodicidad, por eso también recibe colaboración del Banco de Alimentos Rosario (BAR) y de los estados provincial y municipal".

huertaolla

Sin embargo, la diferencia notoria y el salto "saludable" y autogestivo de la causa están estrechamente vinculados a la relación que esta organización estableció con los huerteros de la zona para entregar alimentos secos y "de olla" a cada organización, a fin de que aquellas raciones que preparan aún hoy los comedores tenga un gusto natural, robusto a nivel nutricional y libre de pesticidas.

El bolsón que entrega la ONG puede incluir: arroz, harina integral, lentejas, arvejas, además de productos de huerta: cebolla, acelga, puerro, perejil, espinaca, zanahoria, batata, zapallo, calabaza, remolacha, frutas de estación y huevos.

>> Leer más: De la Huerta a la Olla, un lazo solidario entre productores agroecológicos y comedores que cumple un año

"Nuestro objetivo apunta a que no exista este proyecto y pueda haber una política pública capaz de impulsar la agroecología y alimentos sanos", subrayó Delfina. En ese marco, precisó: "En las mejores épocas alcanzábamos una entrega de alimentos a cuatro comedores al mes, que es el equivalente a 250 mil pesos en productos".

Esas cifras están claramente exhibidas al detalle desde el comienzo del proyecto a la actualidad, tanto en lo que respecta a la compra a productores como la entrega realizada en alimentos y el importe equivalente a los comedores.

"En la actualidad hacemos entrega a unos 20 comedores. Desde 2021 y 2022, gran parte del financiamiento salía de pedidos a diputados y senadores, pero ahora no tenemos respuesta de esa parte. Era el gran flujo de dinero, más allá de las suscripciones y donaciones", lamentó.

En eso, reveló que "el año pasado fue muy difícil, porque la entrega descendió a la mitad y este año se suma que necesitamos trabajar más en nuestra vida personal y tenemos menos tiempo para dedicarles a las campañas de búsqueda de fondos. Por eso queremos sumar voluntarios al equipo".

>> Leer más: La idea rosarina que lleva ayuda directa de la huerta a las ollas de los comedores por la pandemia

Para expresarlo en números, de abril a diciembre de 2020, en plena pandemia, se hicieron 48 entregas. En 2021 se realizaron 41, al año siguiente ascendió a 64, en 2023 volvió a mermar a 39, en 2024 hubo 42 en base al esfuerzo de la ONG, voluntarios, donantes y suscriptores mensuales, y el año pasado cayeron a 20 como consecuencia de la baja de aportantes y los inconvenientes para cumplir con este voluntariado por razones económicas.

"Vemos como una constante en los comedores que no cocinaban porque no podían mantenerlos, por eso notamos también que hay una baja. Algunos cocinan cuando enviamos y les avisan a los vecinos para que se acerquen. Lo mismo ocurre con los productores, a quienes les cuesta ubicar su producción. Es decir que la actualidad afecta a todos los eslabones que hacen De la Huerta a la Olla", evaluó.

En la actualidad, realizaron cuatro entregas en lo que va del año y el objetivo es llegar a mantener cuatro entregas mensuales. No obstante, en el transcurso de estos seis años recolectaron 65 millones de pesos, realizaron 250 entregas, respaldaron a 35 productores y alcanzaron un total de 352 donantes.

Beneficiarios

Rosa Pérez, preside la asociación civil La familia del Nuevo Comienzo, ubicada en Martínez de Estrada al 7700, en el barrio 7 de Septiembre, aseguró: "Los productos que ellos donan son buenísimos y sanos. La verdura parece recién cosechada de la quinta".

Esta mujer arrancó también en pandemia con ayuda de su familia para tender una mano a quienes "no tenían para comer".

"El encierro me permitió ver cómo gente buscaba comida, estaba sin trabajo y pasaba mucho frío. Entonces me puse a cocinar con una prima. Repartíamos cerca de cien raciones a quienes estaban en situación de calle debajo de los puentes de Circunvalación en toda la zona norte hasta que ya no podía más de la cantidad de gente que venía a pedir comida. Hay mucha gente que pudo conseguir trabajo, pero desde finales del año pasado y principios de éste comenzó a anotarse más gente para tener un plato de comida", reseñó.

Orillas es una de las ONG que nació allá en los albores de a pandemia y también recibe la ayuda de De la Huerta a la Olla para los 70 bolsones mensuales que entrega en el barrio República de la Sexta, cerca de La Siberia (Centro Universitario Rosario, CUR). Justamente en la sede del club Unión y Fuerza, en Beruti, entre Cerrito e Ituzaingó.

>> Leer más: Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña desde hace 15 años en el barrio República de la Sexta

"Cada tanto recibimos donaciones de De la Huerta a la Olla y las repartimos en nuestros bolsones. Siempre nos entregan verduras y productos agroecológicos, que son de una calidad superlativa porque provienen de huertas orgánicas de la zona", destacó Carolina Roldán, presidenta de la ONG.

Orillas surgió por la inquietud de los altos niveles pobreza, la deserción escolar en la barriada y la falta de oportunidades.

Noticias relacionadas
La Brigada Ecológica intervino ante el aviso sobre maltrato animal.

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

La denuncia por cobros de plus indebidos se puede realizar a través de la app Mi Iapos de manera anónima

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Las multas de tránsito, en aumento.

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

El espacio será libre y gratuito, pero deberán respetarse ciertas normas.

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Central y el ritmo frenético de la doble competencia: ya trabaja pensando la Libertdores

Central y el ritmo frenético de la doble competencia: ya trabaja pensando la Libertdores

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Noche de las Librerías: afirman que "fue una de las mejores", pese a la crisis

Los comerciantes destacaron el movimiento de gente y la expectativa generada por las promociones. "Fue un oasis en medio de una recesión actual", valoraron

Noche de las Librerías: afirman que fue una de las mejores, pese a la crisis

Por Matías Petisce
Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea
La Ciudad

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus
La Ciudad

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca
Información General

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable
La Región

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Gracias por todo, Ángel: la cariñosa bienvenida a Di María de Estudiantes de Río Cuarto

"Gracias por todo, Ángel": la cariñosa bienvenida a Di María de Estudiantes de Río Cuarto

Ovación
Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: Nos quieren ver abajo
Ovación

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: Nos quieren ver abajo

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires

Dolor en el vóley: falleció Micaela Vogel, exjugadora del seleccionado femenino

Dolor en el vóley: falleció Micaela Vogel, exjugadora del seleccionado femenino

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Noche de las Librerías: afirman que fue una de las mejores, pese a la crisis

Noche de las Librerías: afirman que "fue una de las mejores", pese a la crisis

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia: Nuestros hijos están matando a nuestras hijas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas"

Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Por Gonzalo Santamaría
Salud

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja
Economía

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno
la ciudad

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente
La Ciudad

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención
Ovación

Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey
La Ciudad

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911
LA CIUDAD

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central
La Ciudad

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque
La Ciudad

El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque

A plaza llena, familiares, amigos y organizaciones pidieron justicia por Sophia Civarelli
la ciudad

A plaza llena, familiares, amigos y organizaciones pidieron justicia por Sophia Civarelli

Permisos de obras más simples en un sector de la construcción estancado
LA CIUDAD

Permisos de obras más simples en un sector de la construcción "estancado"

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda
La Región

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda