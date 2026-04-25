Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

De La Huerta a la Olla, un proyecto de STS Rosario, necesita voluntarios y donantes para continuar la entrega de alimentos a una veintena de comedores de Rosario

Mujeres integrantes de los comedores a los que llegan los alimentos de la ONG.

En plena crisis económica y alimentaria, que alcanza a casi el 60 por ciento de la población infantil bajo la línea de pobreza, el proyecto solidario y autogestivo De la Huerta a la Oll " de la asociación civil STS Rosario continúa con su campaña de donación de alimentos agroecológicos de productores de la zona a una veintena de comedores de Rosario y alrededores, como lo hace desde la etapa más cruda de la pandemia . Sin embargo, busca voluntarios y más donantes para cubrir una necesidad alimentaria cada vez mayor en la población. "Nuestro objetivo es lograr que haya una política pública capaz de impulsar la agroecología" , destacó Delfina Eckart, integrante de la ONG rosarina.

De la Huerta a la Olla surgió como una iniciativa de STS Rosario apenas iniciado el aislamiento en el país. " Nos contactamos con actores clave para poder ofrecer una ayuda tanto a organizaciones benéficas de la ciudad como a productoras, productores y distribuidores de alimentos agroecológicos del Gran Rosario, a través de un intenso trabajo voluntario que gestiona aportes de donantes que permiten poner en marcha las compras", reseñó Delfina.

La integrante de DHO recordó que en aquella época "florecían ollas populares por todos lados y muchos comedores que nacieron en esa época son los que seguimos ayudando. Nosotros nunca vamos a llegar con tanta periodicidad, por eso también recibe colaboración del Banco de Alimentos Rosario (BAR) y de los estados provincial y municipal".

Sin embargo, la diferencia notoria y el salto "saludable" y autogestivo de la causa están estrechamente vinculados a la relación que esta organización estableció con los huerteros de la zona para entregar alimentos secos y "de olla" a cada organización, a fin de que aquellas raciones que preparan aún hoy los comedores tenga un gusto natural, robusto a nivel nutricional y libre de pesticidas.

El bolsón que entrega la ONG puede incluir: arroz, harina integral, lentejas, arvejas, además de productos de huerta: cebolla, acelga, puerro, perejil, espinaca, zanahoria, batata, zapallo, calabaza, remolacha, frutas de estación y huevos.

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"Nuestro objetivo apunta a que no exista este proyecto y pueda haber una política pública capaz de impulsar la agroecología y alimentos sanos", subrayó Delfina. En ese marco, precisó: "En las mejores épocas alcanzábamos una entrega de alimentos a cuatro comedores al mes, que es el equivalente a 250 mil pesos en productos".

Esas cifras están claramente exhibidas al detalle desde el comienzo del proyecto a la actualidad, tanto en lo que respecta a la compra a productores como la entrega realizada en alimentos y el importe equivalente a los comedores.

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"En la actualidad hacemos entrega a unos 20 comedores. Desde 2021 y 2022, gran parte del financiamiento salía de pedidos a diputados y senadores, pero ahora no tenemos respuesta de esa parte. Era el gran flujo de dinero, más allá de las suscripciones y donaciones", lamentó.

En eso, reveló que "el año pasado fue muy difícil, porque la entrega descendió a la mitad y este año se suma que necesitamos trabajar más en nuestra vida personal y tenemos menos tiempo para dedicarles a las campañas de búsqueda de fondos. Por eso queremos sumar voluntarios al equipo".

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Para expresarlo en números, de abril a diciembre de 2020, en plena pandemia, se hicieron 48 entregas. En 2021 se realizaron 41, al año siguiente ascendió a 64, en 2023 volvió a mermar a 39, en 2024 hubo 42 en base al esfuerzo de la ONG, voluntarios, donantes y suscriptores mensuales, y el año pasado cayeron a 20 como consecuencia de la baja de aportantes y los inconvenientes para cumplir con este voluntariado por razones económicas.

"Vemos como una constante en los comedores que no cocinaban porque no podían mantenerlos, por eso notamos también que hay una baja. Algunos cocinan cuando enviamos y les avisan a los vecinos para que se acerquen. Lo mismo ocurre con los productores, a quienes les cuesta ubicar su producción. Es decir que la actualidad afecta a todos los eslabones que hacen De la Huerta a la Olla", evaluó.

En la actualidad, realizaron cuatro entregas en lo que va del año y el objetivo es llegar a mantener cuatro entregas mensuales. No obstante, en el transcurso de estos seis años recolectaron 65 millones de pesos, realizaron 250 entregas, respaldaron a 35 productores y alcanzaron un total de 352 donantes.

Beneficiarios

Rosa Pérez, preside la asociación civil La familia del Nuevo Comienzo, ubicada en Martínez de Estrada al 7700, en el barrio 7 de Septiembre, aseguró: "Los productos que ellos donan son buenísimos y sanos. La verdura parece recién cosechada de la quinta".

Esta mujer arrancó también en pandemia con ayuda de su familia para tender una mano a quienes "no tenían para comer".

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"El encierro me permitió ver cómo gente buscaba comida, estaba sin trabajo y pasaba mucho frío. Entonces me puse a cocinar con una prima. Repartíamos cerca de cien raciones a quienes estaban en situación de calle debajo de los puentes de Circunvalación en toda la zona norte hasta que ya no podía más de la cantidad de gente que venía a pedir comida. Hay mucha gente que pudo conseguir trabajo, pero desde finales del año pasado y principios de éste comenzó a anotarse más gente para tener un plato de comida", reseñó.

Orillas es una de las ONG que nació allá en los albores de a pandemia y también recibe la ayuda de De la Huerta a la Olla para los 70 bolsones mensuales que entrega en el barrio República de la Sexta, cerca de La Siberia (Centro Universitario Rosario, CUR). Justamente en la sede del club Unión y Fuerza, en Beruti, entre Cerrito e Ituzaingó.

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"Cada tanto recibimos donaciones de De la Huerta a la Olla y las repartimos en nuestros bolsones. Siempre nos entregan verduras y productos agroecológicos, que son de una calidad superlativa porque provienen de huertas orgánicas de la zona", destacó Carolina Roldán, presidenta de la ONG.

Orillas surgió por la inquietud de los altos niveles pobreza, la deserción escolar en la barriada y la falta de oportunidades.