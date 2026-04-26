Fernando de Andreis: "En el PRO queremos gobernar ciudades como Rosario"

El diputado nacional y secretario general del partido amarillo habló del proceso de reconstrucción del espacio y el vínculo con Milei. Y mantuvo el suspenso sobre una eventual candidatura presidencial de Macri, quien en breve pisará suelo santafesino

De paso por Rosario, Fernando de Andreis , diputado nacional y secretario general del PRO, desplegó actividades institucionales y partidarias a modo de previa del desembarco, posiblemente entre fines de mayo y principios de junio próximos, en territorio santafesino del expresidente Mauricio Macri , quien activó una gira por todo el país que alimenta las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027 .

“Falta muchísimo para definir eso” , suelta a La Capita l De Andreis, uno de los colaboradores más cercanos a Macri, sobre la probable postulación del fundador del partido amarillo. Luego enfatiza que el objetivo es que el PRO sea protagonista a nivel nacional y, en ese marco, ofrezca candidaturas en todas las urbes santafesinas. “Queremos gobernar ciudades como Rosario” , avisa el dirigente. Al respecto, menciona a la concejala Anita Martínez .

Si bien el también exsecretario general de la Presidencia (2015-2019) ratifica el acompañamiento del PRO al gobierno de Javier Milei , no deja de advertir acerca de los déficit en materia económica y los costos políticos de la tormenta judicial que azota al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

De Andreis llegó a la ciudad en la antesala de la reunión del consejo directivo del PRO de Santa Fe , que contó con la presencia de referentes de los 19 departamentos y abordó la coordinación territorial, el funcionamiento del espacio y la definición de líneas de acción en toda la provincia, marco en el cual se compartió un mensaje audiovisual de Macri .

La entrevista a Fernando de Andreis

¿Cómo ve al gobierno en un momento sumamente complejo en lo económico y lo político?

Con gran preocupación por una economía que no termina de arrancar del todo. Si bien celebramos el desarme de la bomba hiperinflacionaria de Sergio Massa, haciendo bajar sensiblemente lo que más golpea a los sectores medios y medios bajos, todavía no se ve que el cambio que propuso Milei llegue bien a la gente. Y el caso Adorni tampoco ayuda. Cuando estás en una situación económica sensible, cualquier ruido de la política repercute mucho más. Tampoco ellos terminan de saldar las peleas internas, algo que también genera mucho daño a la gestión y, evidentemente, hace tomar una decisión mala atrás de otra. Esperamos que den vuelta la página. Cuando Adorni vaya al Congreso es una buena oportunidad para que explique de una buena vez el tema de los departamentos y todo lo demás.

El caso Adorni es un golpe muy fuerte al relato oficial. ¿El jefe de Gabinete tendría que haber dado un paso al costado?

Es muy difícil eso. Me tocó estar en la Casa Rosada, en un ámbito de toma de decisiones sensibles en el gobierno de Mauricio. Sería muy irresponsable de mi parte opinar al respecto, es una decisión del presidente. Sí digo que Adorni no se manejó bien con la explicación. Recuerdo que con Macri, el presidente que más kilómetros hizo dentro del país, nos fijamos una tarea impostergable: estar dos días afuera en alguna provincia o ciudad bonaerense, una sola jornada en la Quinta de Olivos. Porque realmente la Rosada te aliena un poco. Reconectar con la gente de a pie te permite salir de esos ámbitos. Además, con el caso Adorni, el gobierno reacciona de un modo que le hace perder el eje.

¿El PRO seguirá acompañando, garantizando gobernabilidad?

No nos moveremos un milímetro de ese lugar. Para nosotros, antes que el interés partidario, tratar de sacar una ventaja por una situación, está el país. Los argentinos que apostaron al cambio todavía están esperando que llegue. Por eso planteamos que somos el “próximo paso” y decidimos que no vamos a poner en riesgo el cambio, razón por la cual seguiremos acompañando las reformas y sosteniendo este gobierno, que no es nuestro, y empezaremos a ponerle voz y palabras a lo que falta. Y que, una vez resuelto el ordenamiento macro, lleguen el desarrollo, la generación de empleo privado y las inversiones, que el argentino vea los frutos de ese cambio que también venimos proponiendo hace años. La que viene tiene que ser una etapa de construcción.

DA2 “Cuando estás en una situación económica sensible, cualquier ruido de la política repercute mucho más”, aseveró el legislador respecto del gobierno de Milei. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El peronismo tiene mucho por ordenar, pero hay nombres que empiezan a posicionarse para 2027...

Trabajaremos fuerte para que la Argentina no dé un paso atrás. El cambio tiene que profundizarse y creo que la sociedad entendió que es por ahí. Las recetas populistas que gobernaron décadas el país nos llevaron al fracaso. No hay otro modelo de desarrollo que no sea en el marco de la libertad, del capitalismo y del respeto a las reglas. Hay que tener seguridad jurídica, instituciones fuertes, un sector privado potente, impuestos bajos y una inserción inteligente en el mundo para conseguir mercados, una economía abierta y competencia. Es mentira que el Estado resuelve eso. La situación está picante, lo vemos, aunque creemos que se puede hacer mejor. Falta gestión en la micro y corregir algunas cuestiones. Las tasas de interés no pueden estar tan altas. Hay que terminar de liberar el tipo de cambio y ser cuidadosos con lo que permitimos exportar. Pero, sobre todo, hay que bajar impuestos. El comercio, en definitiva el consumo, y la construcción viene muy retrasados. Esos sectores se tienen que dinamizar de modo urgente.

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¿Macri está recorriendo el país de cara a una candidatura presidencial?

Es la pregunta del millón. Mirá, Mauricio se fue de la Casa Rosada en diciembre de 2019 como ningún otro presidente y ahí tomó un compromiso: el modo en que entiende que puede hacer su mejor aporte es recorriendo el país e impulsando la reconstrucción del PRO, promoviendo nuevos liderazgos y ponerle palabras a lo que falta. Lo que nos ocurre en el partido, y supongo que a todo el sistema político, es que en el marco del quilombo actual hablar de una candidatura nacional... No podés estar con la energía puesta ahí.

Pero a veces el contexto político obliga a tomar decisiones.

Sí, pero falta muchísimo para definir eso. Estamos concentrados en la reconstrucción del partido. Tenemos un bloque de diputados, otro de senadores nacionales, gobernamos en provincias y en la ciudad de Buenos Aires, contamos con una decena de intendentes. Nuestra máxima responsabilidad es seguir resolviendo desde ese lugar y en 2027 definiremos candidaturas nacionales. Sí estamos preparados para competir en todos lados. Queremos construir 150 candidatos a intendente en las ciudades más importantes del país, mientras impulsamos encuentros regionales en el marco de lo que definimos como el “próximo paso”. A fines de mayo estaremos en Mendoza y después en las ciudades de Santa Fe y Paraná.

El objetivo del PRO

Días atrás, Cristian Cunha, referente del PRO santafesino, propuso la integración de los libertarios al frente oficialista en Rosario.

Nos gusta mucho Anita y si después hay un acuerdo con otros sectores, como venimos haciendo a lo largo de nuestra historia, por supuesto. Pero estamos trabajando para encabezar en la mayor cantidad de lugares posible y, obviamente, no descartamos algún acuerdo con LLA. Aunque para todo ese ordenamiento también falta bastante.

¿El PRO está cómodo integrando Unidos?

Está muy cómodo en esa alianza con Maximiliano Pullaro. El gobernador viene haciendo un gran laburo. Obviamente, está Gisela Scaglia, la presidenta del partido en la provincia, quien también realiza un gran trabajo. Ahora, el PRO es un partido que siente mucho la gestión, sobre todo la municipal, la primera línea de contacto con el ciudadano. Nos pensamos como una fuerza política que siempre quiere acceder al poder para transformar, y eso no lo vamos a resignar. Más allá de los acuerdos que tenemos, muchos de los cuales conservaremos, no quita que queremos gobernar ciudades como Rosario, Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto, por citarte algunas. La mayoría de nosotros se involucró en la política porque quiere resolver desde la gestión.

¿Hay chance de reconciliación con Patricia Bullrich?

Ella tuvo un comportamiento que, si lo sintetizo en una palabra, es desagradecimiento. Fue la presidenta del PRO, la candidata del partido, Mauricio la apoyó de un modo muy generoso y, de repente, se alejó sin dar una sola explicación. Y empezó, como se suele decir, a caminar a muchos de nuestros dirigentes para que dejaran el PRO, algo innecesario porque veníamos apoyando y acompañando al gobierno. Uno no tiene que ser rencoroso y debe mirar hacia adelante, pero creo que primero ella tiene que explicar sus acciones y, de algún modo, pedir disculpas. No son gratis ese tipo de actitudes.