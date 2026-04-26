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Daniel Erbetta: "La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años"

El Poder Judicial de Santa Fe camina hacia la modernización con el estreno del desarrollo de gestión penal. Ahorro, optimización y despapelización

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

26 de abril 2026 · 06:05hs
El ministro de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta sostiene que el nuevo sistema de gestión penal es revolucionario.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

El ministro de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta sostiene que el nuevo sistema de gestión penal es revolucionario.

En 2022, mientras se capacitaba en Tucumán, el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta pudo ver de primera mano cómo funcionaba la Plataforma Alberdi, un desarrollo propio de gestión que agiliza y optimiza el servicio judicial mediante la digitalización de los procesos. En una palabra, vuela.

Erbetta también vio la oportunidad de aplicarlo en el sistema penal de Santa Fe, que opera con una informatización precaria y poco fluida. Después de evaluar la viabilidad se firmó un convenio en el que cedían la tecnología, pero tuvo demoras su implementación. Todo se hizo más fluido con el ingreso de los ministros Jorge Baclini y Margarita Zabalza.

Esta semana fue el acto de inauguración en San Lorenzo, el primer punto de partida antes de ampliarlo hacia el resto de la provincia. Además de la cúpula de la Corte, tuvo la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, en gran parte porque el desarrollo implica un ahorro del gasto público enorme y también eficiencia en los procesos, algo con lo que había insistido.

Daniel Erbetta, la entrevista

¿Qué es la Plataforma Alberdi?

Es un desarrollo de gestión totalmente de última generación. Digo que es una revolución porque el sistema de Justicia Penal, que es en el fuero en el que lo aplicaremos en un principio, había quedado con una informatización precaria, con un desarrollo a medias. Es un sistema que se estructura sobre audiencias orales. Lo más importante es el gerenciamiento de esas audiencias y lo que deriva de ellas: órdenes de allanamiento, de detención, de secuestros, etc.

juez Daniel Erbetta
Daniel Erbetta impulsó la implementación de la Plataforma Alberdi en Santa Fe.

Daniel Erbetta impulsó la implementación de la Plataforma Alberdi en Santa Fe.

¿Qué tareas tiene?

Con este sistema se automatizan las tareas repetitivas, operás con mayor eficiencia en la gestión de trámites y agenda de audiencias, lo que permite acortar la trazabilidad de los procesos. Un ejemplo gráfico: si no hay operadores en sala porque están en audiencia, con este sistema un operador de Reconquista puede operar la sala de Rosario desde allá. Es decir: se aprovechan recursos ociosos.

¿A quién beneficia?

A todos. En primer término, porque conseguimos un desarrollo gratis que cotiza en dólares. Eso se traduce en un ahorro presupuestario del gasto público enorme. Y también el ahorro que se viene de ahora en adelante, porque el sistema permite optimizar y economizar recursos humanos. Es más eficiente. Lo que antes se hacía en 15 pasos, ahora se hace con un botón.

¿Qué características tiene?

Es un código abierto y eso suma a los beneficios que me preguntaba. Se tiene toda la carpeta judicial, incluidas audiencias, en una sola interfaz digital a la que acceden todos los operadores internos y externos: fiscales, jueces, policías, Servicio Penitenciario, asistentes sociales, abogados particulares, defensores y Oficina de Gestión. Además, no existe un solo papel más, despapelización completa.

¿Acumula la información y la procesa?

Se carga cada dato estadístico que sirve como dato de gobernanza para después poder evaluar toda la operatividad del servicio de justicia. El sistema permite, por ejemplo, medir la trazabilidad, lo que permite parametrizar un montón de datos y números: medir cantidad de horas de audiencia por magistrado, por tipo de audiencia, por día, por semana, por año. O la cantidad de audiencias suspendidas y el motivo. Los procesos que avanzan, los que están parados, etc.

Se puede decir que tiene una función de control de gestión también.

Sí, y que también hubiese ayudado a evitar muchos problemas, por ejemplo con casos de jueces. Pero la clave es que es un sistema abierto y transparente. Mañana, vos periodista o ciudadano, estás en la calle y desde tu teléfono podés entrar a escuchar una audiencia sin pedir permiso.

corte san lorenzo
La Corte Suprema de Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro en San Lorenzo.

La Corte Suprema de Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro en San Lorenzo.

¿Cómo viene la experiencia en San Lorenzo?

Para saber si algo funciona hay que preguntarle al que lo opera. No sirve que el informático te diga que es bueno sino el que lo usa, que es el operador judicial, el secretario, el empleado del tribunal. Y lo hicimos con el personal de San Lorenzo y es notable: hace diez días funciona sin inconvenientes.

¿Cómo lo definiría en perspectiva?

Es uno de los avances más importantes del Poder Judicial en los últimos 30 años. No solo por la herramienta tecnológica para la modernización, agilización y transparencia sino, insisto, por lo que representa como ahorro presupuestario. Pasamos de un sistema de registro a un sistema netamente inteligente.

¿Y qué importancia institucional tiene?

Es inédito que se haya hecho entre poderes públicos. Un compromiso enorme entre los Poderes Judiciales que, obviamente, obliga a agradecer la generosidad de la Corte Suprema de Tucumán y, especialmente, a su presidente, Daniel Leiva, no solo por la gratuidad sino porque puso a disposición los equipos de técnicos de modo presencial. También al equipo local dirigido por el camarista Nicolás Foppiani. Gran trabajo.

¿Por qué Tucumán lo comparte sin cargo?

En la medida que vas generando un consorcio de provincias, porque hoy lo adopta San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y evalúa Caba, se genera una sinergia, se retroalimentan y potencian los avances que vayan haciendo el resto de los distritos. Quiero destacar que siempre el Poder Judicial de las provincias a la vanguardia, a diferencia del federal.

¿Para cuándo en Rosario y otros puntos de la provincia?

Será gradual. La idea es completar este año diferentes lugares de la provincia, avanzar con los anillos de Rosario y Villa Constitución, por ejemplo, y luego al norte. Es un salto de calidad necesario. Nos sacó de un problema tremendo. Cuando esté en Rosario, se resolverá una gran cantidad de inconvenientes.

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