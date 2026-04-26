Llegó el primer frío del año a Rosario: cómo estará el tiempo esta semana

El ingreso de aire polar marcará el arranque de la semana con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y mínimas que podrían caer a 4º. No se esperan lluvias importantes.

Después de días de humedad y temperaturas agradables, Rosario recibe el primer frente frío del año . Ya sin lluvia, la ciudad vivió un domingo marcado por fuertes ráfagas y una temperatura que llegó a los 19º de máxima y 9º de mínima.

El avance de una masa de aire frío de origen polar dominará el escenario tanto rosarino como regional durante los próximos días, con escasas lluvias y un marcado descenso térmico que favorecerá la aparición de heladas en la región pampeana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la semana arranca con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la mañana de este lunes y una máxima que a penas llegará a los 17º durante la tarde y que su punto más bajo será de 6º especialmente durante las primeras horas del día. El cielo estará parcialmente nublado.

El martes persistirá la nubosidad durante toda la jornada. La temperatura máxima será de 19º y la mínima caerá a 4º.

Asimismo, el miércoles habrá un aumento en el termómetro. Si bien estará mayormente nublado y habrá ráfagas de viento durante la mañana, la máxima será de 21º y la mínima de 10º.

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El jueves el cielo promete estar un poco más despejado con una temperatura máxima de 22º y mínima de 6º. Finalmente, el viernes 1 de mayo estará mayormente nublado, la máxima será de 22 y la mínima de 12º.