Aníbal Colapinto prácticamente cerró las puertas de Palermo: "Franco está feliz"

La Capital lo esperó y Aníbal Colapinto, visiblemente cansado pero feliz, tuvo la deferencia de entregar sus últimas apreciaciones de un día inolvidable para su hijo Franco y su familia. "Él está feliz", resumió el papá del piloto argentino, que prácticamente cerró el evento en Palermo.
Franco fue el primero en irse al terminar el evento, luego lo hizo su mamá Andrea, su abuena Rosa y mucho, mucho después, Aníbal Colapinto. A la distancia se lo distinguía con su boina bordó y se quedó mucho tiempo en una de las carpas del hospitality.
Cuando se fue, y al ver el micrófono y la cámara, dijo: "¿Otra vez voy a hablar? Dale, preguntame", expresó con la amabilidad que lo caracteriza.
El orgullo de Aníbal Colapinto
"Siento orgullo, felicidad, siento agradecimiento a toda la gente que lo vino a ver, a los sponsors que los bancaron, al equipo que trajo el auto, a todos. Esto fue una fiesta que va a ser histórica y el agradecimiento es para todos ustedes también", dijo refiriéndose a la prensa que cubrió el evento.
—Franco no es de llorar, pero vos sí. ¿Lloraste?
—Yo sí, estoy viejo y pelotudo. Antes no lloraba nunca pero ahora sí, debe ser que estoy viejo, ¿qué le voy a hacer?
—¿Cómo lo viste a Franco?
—Feliz, disfrutando el momento.
No hubo muchas preguntas porque la jornada ya había terminado hace rato. Pero Aníbal Colapinto se mostró tan predispuesto como siempre se lo ve a su hijo. De tal palo, tal astilla.
Embed - Diario La Capital on Instagram: " “FUE UNA FIESTA QUE VA A SER HISTÓRICA” Luego de la gran fiesta que se vivió en la ciudad de Buenos Aires con la presentación de la Formula 1 de la mano de Franco Colapinto, su padre, Anibal Colapito, conversó con La Capital y lleno de emoción dejó en claro que el evento fue una verdadera “fiesta histórica” “Vi a Franco feliz, disfrutando el momento” comentó el hombre que acompaña a su hijo en todas las competencias Gustavo Conti / La Capital"
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