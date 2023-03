La China Suárez contó intimidades de su primera noche con Rusherking

“Tenemos dos amigos en común, pero a Tomi no lo conocía personalmente, y cuando lo vi, me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde y estaba en un costadito, como misterioso. A mí me suelen gustar esas personalidades. Porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo”, narró Eugenia.

Algo de las formas particulares de Thomas tocó una fibra de Eugenia, que llegó a la primera noche compartida con una disposición inusual: “Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”, reveló.

"Yo no quería saber nada con enamorarme, y él tampoco. Me decía que ya se había curado de su relación anterior. Pero pasó", cerró la actriz. Vale recordar que Rusherking venía de terminar una relación con la cantante María Becerra poco antes de conocer a Eugenia.

Rusherking, La China - Hipnotizados (Official Video)

El 22 de marzo, Rusherking lanzó “Hipnotizados”, una nueva canción junto a la China. El video cuenta con la participación de Rufina, la hija que Suárez tuvo con Nicolás Cabré, y de Alejandro Fantino, amigo en común de la pareja. Allí, se puede ver a la China y a Rusher a punto de casarse. ¿Estarán anunciando algo?