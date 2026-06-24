¿Por qué el 24 de junio es considerado "el día más argentino del año"?

La fecha reúne nacimientos de ídolos del deporte, la música y la literatura, además de aniversarios que marcaron para siempre la historia argentina

Cada 24 de junio se conmemora un día especial en la historia por diversos acontecimientos

El 24 de junio ocupa un lugar único en el calendario argentino . La fecha concentra nacimientos, fallecimientos y acontecimientos históricos vinculados a algunas de las figuras más representativas de la cultura popular, el deporte y la música nacional. Por esa razón, muchos consideran que se trata del "día más argentino del año" .

Desde Lionel Messi y Juan Manuel Fangio hasta Carlos Gardel, Juan Román Riquelme, Duki y Rodrigo Bueno , la jornada reúne nombres que dejaron una huella profunda en distintas generaciones. A ellos se suman hitos deportivos y culturales que forman parte de la memoria colectiva del país.

Uno de los protagonistas centrales de la fecha es Lionel Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario.

El capitán de la selección argentina celebra su cumpleaños número 39 mientras disputa el Mundial 2026. Además, llega a la fecha tras alcanzar nuevos récords con la camiseta albiceleste y liderar la clasificación del equipo a los 16avos de final.

Los acontecimientos más importantes en este día

Además del ídolo nacional, el 24 de junio de 1911 nacieron dos figuras fundamentales de la historia argentina.

En Balcarce nació Juan Manuel Fangio, considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. El quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 dominó la categoría durante la década de 1950 y se convirtió en una leyenda del automovilismo internacional. En su honor, cada 24 de junio se celebra el Día Nacional del Piloto.

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Ese mismo día nació, en Rojas, Ernesto Sábato, escritor, ensayista y físico, autor de clásicos de la literatura argentina como "El túnel" y "Sobre héroes y tumba". Además de sus obras literarias, tuvo un papel central en la recuperación democrática al presidir la CONADEP y encabezar la elaboración del informe "Nunca Más".

Por otro lado, este día pero en 1935 murió Carlos Gardel en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia.

La tragedia convirtió al "Zorzal Criollo" en una figura eterna de la música popular argentina. Su legado trascendió fronteras y lo consolidó como el máximo exponente de la historia del tango. En homenaje a su figura, cada 24 de junio se conmemora el Día del Cantor Nacional.

El 24 de junio de 1978 nació Juan Román Riquelme, uno de los futbolistas más emblemáticos del fútbol argentino. Ídolo indiscutido de Boca Juniors, construyó una carrera marcada por la conquista de múltiples Copas Libertadores y campeonatos locales.

La fecha también coincide con el nacimiento de Duki, ocurrido el 24 de junio de 1996 en el barrio porteño de Almagro. Mauro Ezequiel Lombardo emergió de las batallas de freestyle y se transformó en el principal referente del trap argentino. Con una carrera de alcance internacional, lideró la expansión global de la música urbana producida en el país.

El 24 de junio también guarda espacio para una de las páginas más recordadas del fútbol argentino. Ese día, en el Mundial de Italia 1990, la selección argentina venció 1-0 a Brasil en los octavos de final gracias al gol de Claudio Paul Caniggia.

La jugada nació en una memorable acción individual de Diego Armando Maradona, quien dejó rivales en el camino y asistió al delantero para concretar una de las victorias más celebradas en la historia de los mundiales.

El 24 de junio de 2000 murió Rodrigo Bueno en un accidente automovilístico en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

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El cantante cordobés, conocido como "El Potro", atravesaba el momento más exitoso de su carrera cuando ocurrió la tragedia. Su fallecimiento conmocionó al país y dejó una marca indeleble en la música popular argentina. Más de dos décadas después, sus canciones continúan vigentes y su figura conserva una enorme popularidad.

La coincidencia de nacimientos de figuras como Messi, Fangio, Sábato, Riquelme y Duki, junto con los aniversarios de la muerte de Gardel y Rodrigo Bueno y un triunfo histórico ante Brasil, convierte al 24 de junio como el día que mejor sintetiza la pasión, la cultura y la historia de los argentinos.