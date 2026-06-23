Shakira estrenará una versión en español de "Dai Dai" durante el partido de Colombia La cantante además aseguró estar "muy orgullosa" de Lionel Messi, en el marco de su actuación brillante en el Mundial 23 de junio 2026 · 09:44hs

Shakira va a estrenar unas versión en español de la canción del Mundial durante el próximo partido de Colombia

Shakira confirmó el estreno de una versión en español de “Dai Dai", canción oficial del Mundial 2026, durante el partido de Colombia y RD Congo, que se disputará este martes a las once de la noche de Argentina.

La cantante hizo el anuncio desde el estadio de Dallas y durante el partido que la Selección argentina le ganó a Austria por la segunda fecha del Grupo. "Voy a sacar Dai Dai en español y no solo eso, sino que lo voy a estrenar durante el partido de Colombia. Significa muchísimo. Esa es la sorpresa que les tenía", dijo en un video con el canal Telemundo.

Cuando le preguntaron qué la emociona de este Mundial, por supuesto habló de la performance de Colombia, que ganó su primer partido ante Uzbekistán: "Me emocionan tantas cosas: ver cómo lo está haciendo mi Selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz".



Las palabras de Shakira sobre Leo Messi Pero también tuvo palabras para hablar del capitán argentino, quien deslumbra al mundo con sus récords. "Como Messi que casi a sus 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales", afirmó Shakira. Además, le dedicó una historia en Instagram tras el partido contra Austria, con un sentido mensaje: "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y tu dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!"