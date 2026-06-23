Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

El actor, que le da voz a Woody en la versión original en inglés, se refirió a la continuidad de la saga tras el exitoso estreno de la quinta película

Tom Hanks habló sobre el futuro de “ Toy Story ", una de las sagas más queridas del universo Disney/Pixar. Acaba de estrenar la quinta película, que está haciendo récords de taquilla en todo el mundo. Sólo en Argentina, en su primera semana en cartelera convocó al ochenta por ciento de la gente que asistió a salas.

El actor de “Náufrago” es quien históricamente le pone la voz a Woody en la versión original en inglés. Hace más de treinta años que interpreta al entrañable vaquero de juguete, y se refirió sobre la posible continuidad de la saga y su trabajo en ella.

“Si van a hacer otra ‘Toy Story’, más vale que valga la pena. Más vale que sea excelente. Más vale que indague en alguna temática y que no sea simplemente alargar algo porque a la gente le gusta. Sin dudas es un negocio corporativo, no voy a negar eso. Pero a menos que sea buena, nueva, fresca, no hay razón para hacer otra”, dijo en diálogo con el medio Entertainment Weekly.

Tom Hanks y el miedo de ser reemplazado por la IA

En este sentido, “Toy Story 5” llega siete años después de su antecesora y con una premisa muy contemporánea: la comunidad de juguetes protagonista compite por la atención de la niña Bonnie contra una tablet. Las críticas han sido mayoritariamente positivas y destacan la mirada que la película propone sobre la incidencia de la tecnología en adultos e infancias.

Hanks se refirió también a la posibilidad de que el estudio haga una nueva “Toy Story” incluso sin su participación o visto bueno. “La pregunta sería si pueden armar o no una versión de mí. Cada palabra que grabamos para ‘Toy Story’ está guardada de manera digital en algún lado, así que podrían construir lo que se les antoje”, afirmó, a sabiendas de los avances de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, existen por el momento leyes en Estados Unidos que buscan proteger a los actores y figuras públicas del uso o manipulación indebida o no consentida de su imagen o su voz a través de IA u otros medios tecnológicos.

A pesar de la creciente afinidad de algunas figuras de Hollywood con esta herramienta, el sindicato de actores SAG-Aftra viene de llevar adelante un paro de casi un año junto a los actores de voz y movimiento para videojuegos, con el objetivo de asegurar reglas claras y compensaciones debidas para el sector, de cara al uso de IA. En el paro de actores de cine y televisión, que tuvo lugar en 2023, también se negociaron cláusulas respecto a la regulación de la IA en Hollywood.