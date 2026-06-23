La Capital | Zoom | Cumbia

"Cumbia sobre el mundial": Cacho Deicas lanzó una canción para alentar a la selección

El ex Los Palmeras se sumó a la ola mundialista y estrenó una adaptación futbolera de su clásico “Cumbia sobre el mar”

23 de junio 2026 · 08:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cacho Deicas lanzó el lunes una canción mundialista

Cacho Deicas lanzó el lunes una canción mundialista, adaptada de una de sus cumbias clásicas

Cacho Deicas, ex cantante de Los Palmeras, hizo el aporte santafesino a las canciones mundialistas. El lunes del partido entre Argentina y Austria, estrenó “Cumbia sobre el mundial”, una adaptación futbolera de “Cumbia sobre el mar".

La letra por supuesto evoca la épica de la selección argentina y el hecho de llegar a una nueva Copa del Mundo siendo los campeones defensores. También subraya la figura de Lionel Messi, dueño de "la zurda sagrada". El estribillo repite con alegría pegadiza "porque soy el campeón, porque soy de Argentina".

>> Leer más: La nueva canción de Cacho Deicas que revive el escándalo que separó a Los Palmeras

Por su parte, Los Palmeras no se quedaron atrás. Poco después del comienzo del Mundial, lanzaron "Bombón argentino", una versión del clásico "Bombón asesino", una de las melodías más famosas y efectivas de la banda.

Noticias relacionadas
floppy tesouro: entre al odontologo bien y sali con uno de los peores momentos de mi vida

Floppy Tesouro: "Entré al odontólogo bien y salí con uno de los peores momentos de mi vida"

Lexi Minetree, la protagonista de la precuela de Legalmente rubia, y Reese Witherspoon, actriz original de la historia

Sigue la nostalgia dosmilera: vuelve "Legalmente rubia", a 25 años de su estreno

El circo sueco Cirkus Cirkör vuelve a Rosario con el espectáculo Knitting Peace

Cirkus Cirkör, el circo sueco que la rompe en el mundo, llega a Rosario

El dúo Miranda! protagoniza el spot de La Vuelta de España, que además cuenta con la participación del piloto Fernando Alonso

En su último video, Miranda! juega con el glamour, el ciclismo y un invitado sorpresa

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Lo último

Mbappé: Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más

Mbappé: "Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más"

Herpes Zóster: el panorama en Rosario y por qué los adultos deben estar atentos

Herpes Zóster: el panorama en Rosario y por qué los adultos deben estar atentos

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4%

El mercado laboral santafesino mostró señales de deterioro en el primer trimestre de 2026. Aunque la tasa de desempleo nacional se mantuvo estable en el 7,8%
Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4%
Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda
La ciudad

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero
Policiales

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero

Tras la muerte del presidente de una mutual de Nelson, denuncian un fraude multimillonario
La Región

Tras la muerte del presidente de una mutual de Nelson, denuncian un fraude multimillonario

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton
Policiales

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Herpes Zóster: el panorama en Rosario y por qué los adultos deben estar atentos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Herpes Zóster: el panorama en Rosario y por qué los adultos deben estar atentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

La tensa discusión de la familia de un DT rosarino en pleno Mundial: No tenés idea

La tensa discusión de la familia de un DT rosarino en pleno Mundial: "No tenés idea"

Ovación
Argentina tiene definido el día, hora y sede para los 16avos de final del Mundial 2026
Ovación

Argentina tiene definido el día, hora y sede para los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina tiene definido el día, hora y sede para los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina tiene definido el día, hora y sede para los 16avos de final del Mundial 2026

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Mundial 2026: Argelia superó a Jordania en un vibrante partido

Mundial 2026: Argelia superó a Jordania en un vibrante partido

Policiales
Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero
Policiales

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el femicidio de Ailén Oggero

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido de Argentina: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

La Ciudad
Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda
La ciudad

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Qué pasó con Alta en el Cielo, la bandera de 20 kilómetros que unió y conmovió a los rosarinos

Qué pasó con Alta en el Cielo, la bandera de 20 kilómetros que unió y conmovió a los rosarinos

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Por Facundo Borrego
Política

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje
Política

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía
Policiales

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo
La Región

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo
La Ciudad

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, un poco mejor
La ciudad

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, "un poco mejor"

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa
La ciudad

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa

Un nene de siete años recibió el impacto de un balín de aire comprimido
La Región

Un nene de siete años recibió el impacto de un balín de aire comprimido

Las Loterías le hicieron una advertencia a Mercado Pago por un Prode
Información General

Las Loterías le hicieron una advertencia a Mercado Pago por un Prode

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial
Economía

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
Policiales

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio
La Ciudad

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito
La Ciudad

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

De la Espriella ganó por muy poco el balotaje en Colombia pero aún no festeja
El Mundo

De la Espriella ganó por muy poco el balotaje en Colombia pero aún no festeja

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados
La Ciudad

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables
Economía

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares
Política

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana
El Mundo

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º
Información General

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º