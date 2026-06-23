"Cumbia sobre el mundial": Cacho Deicas lanzó una canción para alentar a la selección

Cacho Deicas, ex cantante de Los Palmeras, hizo el aporte santafesino a las canciones mundialistas. El lunes del partido entre Argentina y Austria, estrenó “Cumbia sobre el mundial”, una adaptación futbolera de “Cumbia sobre el mar".
El ex Los Palmeras se sumó a la ola mundialista y estrenó una adaptación futbolera de su clásico “Cumbia sobre el mar”
Cacho Deicas, ex cantante de Los Palmeras, hizo el aporte santafesino a las canciones mundialistas. El lunes del partido entre Argentina y Austria, estrenó “Cumbia sobre el mundial”, una adaptación futbolera de “Cumbia sobre el mar".
La letra por supuesto evoca la épica de la selección argentina y el hecho de llegar a una nueva Copa del Mundo siendo los campeones defensores. También subraya la figura de Lionel Messi, dueño de "la zurda sagrada". El estribillo repite con alegría pegadiza "porque soy el campeón, porque soy de Argentina".
Por su parte, Los Palmeras no se quedaron atrás. Poco después del comienzo del Mundial, lanzaron "Bombón argentino", una versión del clásico "Bombón asesino", una de las melodías más famosas y efectivas de la banda.