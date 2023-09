"La casa de Bernarda Alba", una advertencia sobre los mandatos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gonzalo Catalani TEATRO (@gonzalocatalaniteatro)

Así, desde el inicio, Lorca de una idea de cuál es la atmósfera en la casa cuando narra en esa breve escena cómo son las jerarquías en lo de las Alba, con el patriarca recientemente muerto. Y las palabras de Bernarda, tras la muerte de su marido, son elocuentes en ese sentido y revelan que su conducta es también heredera de su propio pasado: “En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo”. La obra fue escrita en 1936, pero no pudo estrenarse ni publicarse hasta 1945, en Buenos Aires, y Catalani destaca la vigencia de un texto que, casi 90 años después, “representa a la sociedad actual desde la persistente discusión contra la opresión impuesta por los mandatos, no solo familiares, sino también religiosos y sociales”.

En ese sentido, el director añadió: “Más allá de la herencia cultural y de la mirada crítica del autor, no estamos muy lejanos aún de las primeras décadas del siglo pasado y de esta cronología, a veces cíclica, de los vínculos y sus mandatos. Nos ocurre frecuentemente al finalizar la función que se nos acercan espectadores y nos comentan «Yo tenía una tía…» o «A mi abuela le pasó tal o cual cosa…», explicó. Eso, añadió, sumado al persistente interés sobre la una obra y un autor “que concibe, a través de una poesía visceral, la verdad con la palabra pertinente para cada momento, participando tanto al espectador como al lector del drama que no puede evitar ser parte”.

79429656.jpg El elenco dirigido por Gonzalo Catalani (centro) está integrado por María Laura Carasatorre, María Christou, Maiki Classen, Celeste Elizondo, Marisol Martínez, Claudia Sabatini, Laura Sanchez, Luisina Suarez y Chunga Viale.

El matriarcado de Bernarda Alba es riguroso, pero ¿lo es tanto como podría serlo un patriarcado, un concepto muy presente hoy en la conversación pública? ¿La imagen de la matriarca y el patriarca podrían intercambiarse? ¿El rigor de Bernarda es producto de su época?. Así responde el director esos interrogantes que interpelan al texto desde el presente: “Sin ninguna duda. La adaptación y la propuesta de esta puesta parten de un soliloquio de Bernarda en el texto original, que se mantiene, donde en realidad, y con el diario del lunes, ella es la primera víctima del patriarcado dentro de esa casa y «debe» montar este personaje, muchas veces representado casi caricaturesco, del rigor y el deber ser sin suponer opción. Ella no hace lo que quiere, hace lo que debe; como única verdad, sin darle lugar a la duda y omitiendo toda sororidad hasta incluso con ella misma”.

La obra se representa periódicamente en el ciclo “Hoy Tenemos Función” del Teatro El Círculo para estudiantes de colegios de Rosario y la zona, sumando este año funciones para público en general. Según Catalani, las generaciones más jóvenes son permeables a la propuesta: “Siempre nos sorprende el silencio, la escucha y la concentración de los adolescentes que abandonan sus celulares y su conexión con el exterior, durante la hora veinte que dura la función, y aceptan la convención dramática identificándose, más allá de los vínculos familiares, con las distintas personalidades de las hijas de Bernarda primando siempre Adela como la gran heroína rebelde en esta historia”.