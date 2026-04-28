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La banda rosarina Mácula presenta su primer disco este viernes en Distrito Siete

El grupo integrado por estudiantes de la UNR realizará un show para compartir su nuevo material

28 de abril 2026 · 18:51hs
La banda rosarina presentará su disco debut Para no perderse. 

La banda rosarina presentará su disco debut "Para no perderse". 

Mácula, la banda de rock-pop formada por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), presentará este viernes 1º de mayo su primer disco, “Para no perderse”, en Distrito Siete, ubicado en Ovidio Lagos 790. Las entradas cuestan 10 mil pesos y se pueden adquirir de manera anticipada a través del link disponible en el perfil de Instagram del grupo, o directamente en puerta al mismo valor.

La banda arrancó en 2023 y el show que darán el viernes es fruto de estos años de trabajo, búsqueda y sueños que empiezan a materializarse. En el escenario no van a estar solos: así como fueron acompañados por distintos músicos en la grabación del disco también se presentarán junto a muchos de ellos en una noche que promete ser una fiesta.

"Nos van a estar acompañando nuestros amigos de Polaroid, habrá invitados increíbles, stands y muchas sorpresas más", aseguran en el flyer de invitación y aseguran: "Cada paso que dimos nos trajo hasta acá, y queremos que sean parte de este momento tan importante para nosotros".

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Una banda, un grupo de amigos

Stefano Fassio en batería , Gianluca Fassio y Valentín Abraham en guitarra, Paulo Iglesias en bajo y Catalina Cacciani en voz son los integrantes de Mácula, pero además son un grupo de amigos. "Fuimos a la secundaria juntos y somos estudiantes de la UNR, algunos de música y otros de ingeniería, pero todos de la universidad pública", asegura Valentín Abraham en diálogo con La Capital.

El nombre de la banda es una incógnita para muchos. "Resulta que dos de los cinco integrantes somos daltónicos. Cuando arrancamos éramos tres, pero ahora sólo somos dos", señala. Y es que la mácula es el área central de la retina que contiene las células fotorreceptoras responsables de detectar el color.

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En 2025 la banda hizo varias presentaciones no sólo en Rosario, sino también en distintas localidades de la región. El objetivo no fue sólo compartir la música con diversos públicos, sino también juntar fondos para realizar el disco, que se grabó en la segunda mitad del año y este viernes saldrá a la luz.

"Quienes vayan se van a encontrar con un grupo de amigos haciendo lo que les gusta. Sabemos transmitir nuestra amistad y el disfrute de lo que hacemos. Van a escuchar canciones de estilos muy variados tirados para rock-pop", afirma el guitarrista.

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En este sentido, las influencias musicales son diversas: a todos les gusta rock nacional y escuchan a Charly García, Soda Stereo, Patricio Rey y su Redonditos de Ricota. Pero Valentín asegura que, más allá del gusto personal y particular, en la banda se plasma algo original que no tiene tanto que ver con las preferencias propias. "Hacemos la música que nos sale en conjunto. Cada uno trae su influencias, pero todas son distintas y además todos estudiamos géneros diferentes".

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"Invitamos a la gente a que venga a bancar la música local, pero sobre todo la música en vivo. Hoy en día no hay ningún laburo que se resista a la inteligencia artificial y la única forma de saber que algo es verdadero es yendo a verlo con tus propios ojos", concluye Valentín.

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