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Una bola de luz iluminó el cielo en Argentina: qué fue lo que ocurrió

El extraño fenómeno astronómico se pudo ver en el cielo de Buenos Aires y las redes sociales estallaron con videos y fotos

28 de abril 2026 · 10:41hs
Un bólido atravesó el cielo de Argentina y Uruguay

Un bólido atravesó el cielo de Argentina y Uruguay

Este lunes por la noche, un fenómeno inesperado sorprendió a los argentinos y los uruguayos: una extraña bola luminosa atravesó el cielo por la noche. Rápidamente en redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir videos y fotos del fenómeno astronómico que llamó la atención de miles.

El episodio ocurrió cerca de las 22.50 y pudo ser observado desde Buenos Aires. Otros usuarios de redes sociales también lo pudieron ver desde el cielo de Uruguay. Las imágenes y videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Se trató de la aparición de un bólido que generó todo tipo de comentarios, especulaciones y preocupaciones entre los vecinos que pudieron observar.

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Qué es un bólido

Un bólido es un tipo de meteoro muy brillante y de gran tamaño que, al ingresar a la atmósfera, genera una intensa estela luminosa similar a una bola de fuego.

Según especialistas, están conformados por materia interplanetaria que se encuentra en todo sistema solar. Esa materia planetaria dispersada en el espacio, produce la caída a la tierra y se desintegra en la atmósfera. Los bólidos son restos del sistema solar. Al llegar a la atmosfera, con la fricción del aire, el material se calienta y eso da lugar al brillo que suele confundirse con una explosión.

Cabe remarcar que estos fenómenos son muy comunes principalmente en zonas rurales. Los habitantes del campo los ven habitualmente, pero con un buen cielo con buenas condiciones del tiempo y sin nubes, por noche, se pueden ver 10 meteoritos y dos bólidos

En este sentido, la caída de bólidos no se puede predecir pero tampoco representan peligro, solo un espectáculo en el cielo.

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