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Amenazas a escuelas en Santa Fe: bajaron de 80 a 15 por día mientras el gobierno cobra multas millonarias

Tras las primeras intimaciones a familias por operativos, cayeron las amenazas. La provincia refuerza controles y lanza app para prevenir riesgos digitales

28 de abril 2026 · 15:31hs
Bajan las amenazas a escuelas en Santa Fe 

Bajan las amenazas a escuelas en Santa Fe 

Las amenazas a instituciones educativas en la provincia de Santa Fe registraron una fuerte caída en los últimos días, en paralelo con el avance de medidas para sancionar económicamente a los responsables. Así lo informó la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien aseguró que “la amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”.

Según precisó, este lunes se contabilizaron 15 llamados vinculados a intimidaciones, muy por debajo del umbral previo, que oscilaba entre 70 y 80 casos diarios.

Multas y causas en marcha

Desde el gobierno atribuyen la baja a la implementación de una política más estricta que combina investigación penal con sanciones económicas.

En ese marco, ya se enviaron las primeras notificaciones para recuperar los costos de los operativos. Uno de los casos más avanzados se registró en la ciudad de Santa Fe, donde se intimó a los padres de una menor identificada como responsable a pagar más de 6 millones de pesos.

“Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades”, indicó Coudannes, quien vinculó la reducción de los llamados a la aplicación de estas medidas.

>> Leer más: "Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Las acciones buscan no solo sancionar las conductas, sino también desalentar nuevas amenazas, en un contexto donde cada operativo implica un alto costo económico y movilización de recursos.

Control parental y prevención

En paralelo, el gobierno provincial impulsa medidas preventivas vinculadas al uso de tecnología. Durante la misma conferencia, Coudannes destacó el lanzamiento de la aplicación Stop Apuestas, orientada a restringir el acceso de menores a sitios de apuestas ilegales y contenidos digitales riesgosos.

La herramienta, desarrollada en Santa Fe y disponible para Android e iOS, permite a adultos responsables monitorear y gestionar el uso de dispositivos móviles. “Es una herramienta con alcance en todo el país”, subrayó la funcionaria.

Según datos oficiales, el fenómeno del juego online entre jóvenes muestra una expansión significativa. Una encuesta realizada en Rosario indicó que el 35% de las personas de entre 16 y 24 años apostó al menos una vez desde su celular.

>> Leer más: Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

La funcionaria retomó además un concepto planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro, vinculado a la construcción de entornos seguros en el ámbito digital.

“Todo barrio necesita veredas seguras para transitar”, señaló, y planteó que la aplicación busca trasladar esa lógica al mundo virtual, con mayor acompañamiento de las familias, las escuelas y las instituciones.

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