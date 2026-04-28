Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Franco Bartolacci dijo que "es una provocación innecesaria" y le reclamó a Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario

El conflicto entre el sector universitario y el gobierno nacional sumó una nueva situación de tensión en medio del paro de actividades que se cumplirá hasta el jueves inclusive, último día hábil antes del feriado por el Día del Trabajo

El lunes, la Subsecretaría de Política Universitaria del Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las distintas casas de estudio de todo el país para que informen si están garantizando las clases en esta semana de paro, caso contrario se aplicarían sanciones.

La repartición a cargo de Alejandro Alvarez ordenó a que los rectores informen "qué medida han tomado para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios que en ocasiones abarcan semanas enteras".

"Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieren a la medida de fuerza y modalidades alternativas que permitan a los estudiantes recuperen el dictado de clases perdidas como herramientas virtuales o reprogramaciones para que los alumnos no pierdan la regularidad ni las mesas de exámenes ", destacó el comunicado que se difundió en las últimas horas.

La respuesta del rector de la UNR

En declaraciones a LT8, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, salió al cruce de ese comunicado, al afirmar que "es improcedente y además una provocación innecesaria”. El también el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anticipó que todas las universidades del país responderán formalmente a la notificación enviada por el gobierno.

Bartolacci recordó que las transferencias al sistema universitario durante la gestión del presidente Javier Milei “cayeron un 45,6 por ciento. Estamos en el punto de inversión más bajo de la historia, el 0.4 por ciento del PBI. Es bastante insólito y perverso que se transfiera solo la mitad de los recursos al sistema universitario y se intime a esas universidades como si todo siguiera funcionando como si nada hubiese”.

Franco Bartolacci.jpg El rector de la UNR, Franco Bartolacci, pidió "trabajar en conjunto para revertir los discursos de violencia".

“Le pido al gobierno cordura y sensatez en un momento extremadamente delicado, donde la situación es muy grave y mucha gente la está pasando mal. Sugiero que abandone la provocación y se aboque a resolver este problema que es su responsabilidad, empezando por cumplir la ley que hace más de 180 días que fue aprobada y, aún con fallo judicial favorable, todavía no la aplica”, subrayó el titular de la UNR.

"Una provocación que desvía el debate"

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Bartolacci remarcó que Milei “debería reconocer a la comunidad universidad que aún con todas las dificultades, sigue garantizando que la Universidad pueda dictar cursos y tomar exámenes. La provocación del gobierno intenta desviar el debate: que el gobierno cumpla con la ley. Parece insólito que haya que repetirlo hasta el cansancio. No es que la ley vale solo cuando a mí me gusta y vale menos cuando no me gusta tanto. La ley vale para todos por igual”.

“Tenemos una ley (de financiamiento universitario) que no compromete fiscalmente al Estado. Eso no lo decimos las universidades. Eso lo dice un fallo judicial de manera contundente. Y el mismo fallo también afirma que el no cumplimiento de la ley es lo que afecta al derecho de aprender y enseñar. Antes de intimar a las universidades, el gobierno debe asumir la responsabilidad que le cabe en este problema”, destacó Bartolacci.