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"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

El gobierno provincial envió la primera intimación para cobrar los costos de un operativo policial activado por una amenaza a una escuela. Los padres del menor identificado como autor deberán responder como responsables solidarios

27 de abril 2026 · 18:12hs
El padre del menor recibió la notificación por la amenaza a una escuela de Santa Fe

El padre del menor recibió la notificación por la amenaza a una escuela de Santa Fe

Una familia de la ciudad de Santa Fe recibió la primera notificación luego de que su hijo realice una amenaza a una escuela y deberá abonar más de 6 millones de pesos, para reparar el patrimonio gastado en el operativo que derivó la intimidación del menor de edad. "Cara la jodita", habría dicho el padre al recibir la carta.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reveló que se entregó la primera notificación a una familia tras identificar al autor de una de las amenazas. Se trata de la primera acción en el marco de la medida para recuperar los gastos ocasionados por los operativos. El procedimiento contempla la identificación de los adultos responsables del menor de edad y la posterior intimación de pago por los costos de cada intervención.

En el procedimiento realizado por la Policía esta mañana, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.

jodita

Cococcioni reveló que la carta fue enviada "a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas", por un monto total de 6.024.944 pesos, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios. El ministro aseguró que en las próximas horas se seguirán entregando notificaciones y estipulan recuperar los 250 millones de pesos.

Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.

Amenazas, identificados y cifras millonarias

El ministro Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “A medida que la Fiscalía valida las identidades (sean mayores o menores, punibles o no) se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.

Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los 250 millones de pesos. “Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.

>> Leer más: Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

En este sentido, aclaró que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.

Por último, el ministro explicó que el monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas, como las de explosivos, y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó.

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